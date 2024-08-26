Erdoğan, Tuncay Özkan'a tazminat davası açtı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine “züppe” diyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Haberi Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." sözleriyle duyurdu.

Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

Özkan ne demişti?

Erdoğan, Bitlis'teki konuşmasında muhalefeti hedef alarak "Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı" demişti.

Bunun üzerine Tuncay Özkan Erdoğan’ın sözlerini alıntılayarak “Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! #ErkenSeçim istiyoruz. Hodri meydan!” diye yazmıştı.