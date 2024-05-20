Erdoğan: "TÜİK doğum istatistikleri 'varoluşsal bir tehdit, bir felaket'”

Erdoğan Beştepe'deki Kabine Toplantısı sonrasında ele aldığı çeşitli konular arasında aile ve nüfus konusuna geniş yer ayırdı.

"TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri[nin] endişe verici" olduğunu iddia eden Erdoğan bu sayıların "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olduğunu ileri sürdü.

Erdoğan "En az 3 çocuk çağrılarının öneminin bugün daha iyi anlaşıl[dığını]" vurguladı.

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Değişen yaşam tarzları bir tehdit

Erdoğan ailenin "kültür emperyalizmine karşı kale" olduğunu "fakat son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahede [ettiklerini]" ileri sürdü. Bu görüşüne dayanak olarak da "Kitle iletişim araçlarının ailevi değerleri göz ardı eden yayınları[nın], ahlaki ve kültürel yozlaşma sürecini beraberinde getir[diğini]" iddia etti. "Küreselleşmeyle birlikte çeşitlenen arızi durumlar, toplumun çekirdeği olan aileyi pek çok riskle yüz yüze bırakıyor." dedi.

Erdoğan, yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısının ve boşanma oranlarının arttığından ve evlilik oranları ve buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısının azaldığından çocuk sahibi olmanın aileler için sürekli ertelenen bir durum haline geldiğinden yakındı.

"Uluslararası etkinliklerde

normal bir insana rastlamak imkansız"

Erdoğan "küresel cinsiyetsizleştirme projeleri" olarak nitelediği bir şeyin de "aileyi tehdit ettiğini"nden söz etti. Erdoğan'a göre çok uluslu şirketler, kurumlar ve belli başlı devletler cinsiyetsizleştirme projelerini alenen destekliyor.

Erdoğan bu saptamadan hareketle sözü Eurovision şarkı yarışmasına getirerek "Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlara ulaştığına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında bir kez daha şahit olduk." dedi.

Erdoğan gençlere özgürlük maskesi altında rol model olarak tuhaf tiplerin takdim edildiğini bunların, "toplumsal yozlaşmanın truva atları olduğu"nu iddia etti.

"Bu tür uluslararası etkinliklerde giyimiyle, tavrıyla, sözleriyle normal bir insana rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Bunun bilinçli bir politika olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor." diyen Erdoğan, bu nedenle Türkiye'nin Eurovision şarkı yarışmalarına katılmasına son vererek "ne kadar isabetli bir karar verdiğini daha iyi kavradığını" söyledi. "Aynı çizgide kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın nüfus teorileri

Geçtiğimiz hafta açıklanan TÜİK verilerine değinen Cumhurbaşkanı 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızının, 2023'te 1,51'e gerilediğine söyledi ve tehlike işareti verdi: "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız.

"Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk [...] Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız."

(AEK)