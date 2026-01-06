Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Türkiye-ABD siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili olarak yayımladığı mesajda "Liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarında Trump ile telefon görüşmesinde Venezuela'yla ilgili son gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını aktarmıştı.

"Gerilim olmasını asla istemeyiz"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun gücü yerine, gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz, çatışma eksik olmaz. Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını asla istemeyiz. Kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması bu bakımdan önemlidir. Bugünkü kabine toplantımızda ilgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını enine boyuna değerlendirdik. Amerika Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir."

(AB)