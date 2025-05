Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye davet etti

Erdoğan, bugün telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye davet etti.



Anadolu Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da kendisinin sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Erdoğan ile telefon görüşmesini "çok iyi ve verimli" olarak tanımladı.

Trump'ın 13-16 Mayıs 2025 arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bir Orta Doğu turuna çıkması planlanmıştı. Erdoğan'ın ABD Başkanı'nın ilk Orta Doğu gezisi öncesinde gündeme getirdiği davet, Türkiye'nin ABD dış politikasındaki yerinin hatırlatılmasına yönelik bir müdahaleyi de ima ediyor.

Trump yanıtında bu konuya değinmedi ve Erdoğan'ın rolünü "Rusya ve Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi"yl ilişkilendirerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

I just had a very good and productive telephone conversation with the President of Turkey, Recep Erdoğan, concerning many subjects, including the War with Russia/Ukraine, all things Syria, Gaza, and more. The President invited me to go to Turkey at a future date and, likewise, he…