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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 20:02
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 21:34
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Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. AA'nın haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'ye yönelik İsrail istilasının ele alındığı görüşmede ABD ile ikili ilişkiler de gündeme geldi. Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye davet etti
Erdoğan ve Trump

Erdoğan, bugün telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye davet etti. 

Anadolu Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurdu. 

ABD Başkanı Donald Trump da kendisinin sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Erdoğan ile telefon görüşmesini "çok iyi ve verimli" olarak  tanımladı.

Trump'ın Orta Doğu gezisi öncesinde 

Trump'ın 13-16 Mayıs 2025 arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bir Orta Doğu turuna çıkması planlanmıştı. Erdoğan'ın ABD Başkanı'nın ilk Orta Doğu gezisi öncesinde gündeme getirdiği davet, Türkiye'nin ABD dış politikasındaki yerinin hatırlatılmasına yönelik bir müdahaleyi de ima ediyor. 

Trump yanıtında bu konuya değinmedi ve Erdoğan'ın rolünü "Rusya ve Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi"yl ilişkilendirerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. 

 Erdoğan: "Trump'ın gayretlerini takdirle karşılıyorum"

AA'nın haberine göre, Erdoğan görüşmede, ABD ile başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceklerini belirtti.

Habere göre Erdoğan, Trump'ın "savaşların bitirilmesi" yaklaşımını desteklediğini dile getirdi ve İran ve ABD arasında yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması doğrultusunda ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını dile getirdi.

Erdoğan'dan Gazze vurgusu 

Görüşmede, Erdoğan'ın Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığına dikkati çektiği, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajediye son verilmesi gerektiği üzerinde durduğu belirtildi. Habere göre, Erdoğan ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin işbirliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Erdoğan öte yandan ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletilmesini istedi ve Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Trump: "Önceki Başkanlığımda Erdoğan'la ilişkilerim mükemmeldi"

Görüşmenin ardından Erdoğan'la telefon görüşmesinin "çok iyi ve verimli" geçtiğini Truth Social hesabından duyuran Trump, açıklamasında, Erdoğan’ın kendisini ileri bir tarih için Türkiye'ye davet ettiğini doğruladı, Erdoğan'ın da Washington'a geleceğini belirtti.

Trump, "Başkan olarak görev yaptığı dört yıl boyunca (2016-2020) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri[nin] mükemmel [olduğunu]" yazdı, pek çok konuda birlikte çalıştıklarını anımsattı.

Rusya-Ukrayna savaşına da göndermede bulunan Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. 

Trump başkanlığı devraldığından bu yana Erdoğan'ı övüyor

Trump 6 Ocak'ta ABD Başkanlığını Joe Biden'dan devralmasının hemen ardından 8 Ocak'ta malikanesinde yaptığı bir basın açıklamasında Erdoğan'a övgü kabilinden şunları söylemişti: 

Donald Trump "Türkiye['nin] iki bin yıldan beri farklı adlar ve biçimler altında Suriye'nin peşinde olduğunu ve "Suriye'ye girenlerin [HTŞ?] Türkiye'den geldi[klerini]" iddia etti.

Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu söyledi. "Beğendiğim bir kişi. Kendisine saygı duyuyorum ve sanıyorum o da bana saygı duyuyor" dedi. 

"Benim peşlerini bırakmasını istemem üzerine [Erdoğan] belli kişilerin peşini bırakmıştı. Kimlerden söz ettiğimi biliyorsunuz, Kürtler!" diyen Trump, "bu durumun ne kadar süreceğini bilem[ediğini] çünkü [Kürtler ve Türkiye'nin] birbirlerinin doğal düşmanı [olup] birbirlerinden nefret [ettiklerini]" söyledi.

Trump: "Erdoğan adamlarını gönderdi ve Suriye'de iktidara el koydu"
ABD-SURİYE-TÜRKİYE-KÜRTLER ÜZERİNE
Trump: "Erdoğan adamlarını gönderdi ve Suriye'de iktidara el koydu"
8 Ocak 2025

Trump 8 Nisan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netnayahu'yu Beyaz Saray'da kabulünde de 
"Erdoğan'ı seviyorum ve o da beni, sorunlarınızı çözerim." demişti. 

Trump'tan Netanyahu'ya: "Erdoğan'ı seviyorum ve o da beni, sorunlarınızı çözerim"
BİR "SEVGİ" ÜÇGENİ
Trump'tan Netanyahu'ya: "Erdoğan'ı seviyorum ve o da beni, sorunlarınızı çözerim"
8 Nisan 2025

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
ABD-Türkiye ilişkileri ukrayna-rusya savaşı Gazze'ye saldırı
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