Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye davet etti

Erdoğan, bugün telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye davet etti.



Anadolu Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da kendisinin sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Erdoğan ile telefon görüşmesini "çok iyi ve verimli" olarak tanımladı.

Trump'ın Orta Doğu gezisi öncesinde

Trump'ın 13-16 Mayıs 2025 arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bir Orta Doğu turuna çıkması planlanmıştı. Erdoğan'ın ABD Başkanı'nın ilk Orta Doğu gezisi öncesinde gündeme getirdiği davet, Türkiye'nin ABD dış politikasındaki yerinin hatırlatılmasına yönelik bir müdahaleyi de ima ediyor.

Trump yanıtında bu konuya değinmedi ve Erdoğan'ın rolünü "Rusya ve Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi"yl ilişkilendirerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

I just had a very good and productive telephone conversation with the President of Turkey, Recep Erdoğan, concerning many subjects, including the War with Russia/Ukraine, all things Syria, Gaza, and more. The President invited me to go to Turkey at a future date and, likewise, he… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 5, 2025

Erdoğan: "Trump'ın gayretlerini takdirle karşılıyorum"

AA'nın haberine göre, Erdoğan görüşmede, ABD ile başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceklerini belirtti.



Habere göre Erdoğan, Trump'ın "savaşların bitirilmesi" yaklaşımını desteklediğini dile getirdi ve İran ve ABD arasında yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması doğrultusunda ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını dile getirdi.

Erdoğan'dan Gazze vurgusu

Görüşmede, Erdoğan'ın Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığına dikkati çektiği, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajediye son verilmesi gerektiği üzerinde durduğu belirtildi. Habere göre, Erdoğan ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin işbirliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.



Erdoğan öte yandan ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletilmesini istedi ve Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Trump: "Önceki Başkanlığımda Erdoğan'la ilişkilerim mükemmeldi"

Görüşmenin ardından Erdoğan'la telefon görüşmesinin "çok iyi ve verimli" geçtiğini Truth Social hesabından duyuran Trump, açıklamasında, Erdoğan’ın kendisini ileri bir tarih için Türkiye'ye davet ettiğini doğruladı, Erdoğan'ın da Washington'a geleceğini belirtti.



Trump, "Başkan olarak görev yaptığı dört yıl boyunca (2016-2020) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri[nin] mükemmel [olduğunu]" yazdı, pek çok konuda birlikte çalıştıklarını anımsattı.



Rusya-Ukrayna savaşına da göndermede bulunan Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Trump başkanlığı devraldığından bu yana Erdoğan'ı övüyor

Trump 6 Ocak'ta ABD Başkanlığını Joe Biden'dan devralmasının hemen ardından 8 Ocak'ta malikanesinde yaptığı bir basın açıklamasında Erdoğan'a övgü kabilinden şunları söylemişti:

Donald Trump "Türkiye['nin] iki bin yıldan beri farklı adlar ve biçimler altında Suriye'nin peşinde olduğunu ve "Suriye'ye girenlerin [HTŞ?] Türkiye'den geldi[klerini]" iddia etti. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu söyledi. "Beğendiğim bir kişi. Kendisine saygı duyuyorum ve sanıyorum o da bana saygı duyuyor" dedi. "Benim peşlerini bırakmasını istemem üzerine [Erdoğan] belli kişilerin peşini bırakmıştı. Kimlerden söz ettiğimi biliyorsunuz, Kürtler!" diyen Trump, "bu durumun ne kadar süreceğini bilem[ediğini] çünkü [Kürtler ve Türkiye'nin] birbirlerinin doğal düşmanı [olup] birbirlerinden nefret [ettiklerini]" söyledi.

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Trump 8 Nisan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netnayahu'yu Beyaz Saray'da kabulünde de

"Erdoğan'ı seviyorum ve o da beni, sorunlarınızı çözerim." demişti.

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(AEK)