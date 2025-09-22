Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi ABD menşeli bazı ürünlere ek vergiler kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu için gittiği ABD ziyereti sırasına dikkat çeken bir karar alındı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla binek otomobil, kozmetik ve alkollü içeceklerin de olduğu bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergiler kaldırıldı.

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergilerin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ve ABD menşeli ürünlere ek vergi getiren düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Buna göre binek otomobil, kozmetik ve cilt bakım ürünleri, yaprak tütün ile alkollü içeceklerin yer aldığı ABD menşeli ürünlerin ithalatında ek vergi uygulanmayacak.

(AB)