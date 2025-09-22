ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2025 08:57
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2025 09:05
1 dk Okuma

Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi ABD menşeli bazı ürünlere ek vergiler kaldırıldı

Alkollü içecekler, binek otomobil, yaprak tütün ve makyaj malzemelerinin de aralarında olduğu bazı ABD menşeli malın ithalatına 2018'de getirilen ek vergiler kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu için gittiği ABD ziyereti sırasına dikkat çeken bir karar alındı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla binek otomobil, kozmetik ve alkollü içeceklerin de olduğu bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergiler kaldırıldı.

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergilerin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ve ABD menşeli ürünlere ek vergi getiren düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Buna göre binek otomobil, kozmetik ve cilt bakım ürünleri, yaprak tütün ile alkollü içeceklerin yer aldığı ABD menşeli ürünlerin ithalatında ek vergi uygulanmayacak.

(AB)

abd Recep Tayîp Erdogan resmi gazete
