Erdoğan- Trump görüşmesi dünya basınında

İki liderin başta ikili ilişkiler, savunma işbirliği ve bölgesel gelişmeler olmak üzere birçok kritik başlığı ele aldığı görüşmeye ilişkin haberler dünya basını tarafından manşetlere taşındı. Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, Rusya, Katar, İngiltere, Japonya, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika gibi bazı ülkeler ile uluslararası bazı haber ajansları görüşmeyi yakından ele aldı. Ancak AA’nın haberinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli medya yer almadı.

Habere göre, Associated Press (AP), haberi “ABD , NATO müttefiki Türkiye’ye F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlendirirken Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı" başlığıyla verdi.

Rusya

Rusya TASS haber ajansı, "Erdoğan, bölgesel meselelerin çözümü için Trump ile ortak girişimlerde bulunacaklarını umuyor" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın, sorunların çözümünde diplomasinin etkili olduğunu vurguladığını belirtti. RIA haber ajansı ise görüşmeyi "ABD Başkanı Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yla ilgili barış sürecini ele aldı" başlığıyla haberleştirdi. İzvestiya gazetesinin haberinde benzer değerlendirmeler yer aldı.

Katar

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Erdoğan'ın 2019'dan bu yana ilk kez Beyaz Saray'da ağırlandığına dikkati çekerek iki liderin görüşmede savunma sanayisi,ticaret ve küresel çatışmalar gibi konulara odaklandığını belirtti. Haberde, görüşmeye dair Gazze ve Ukrayna gibi küresel sorunların da ele alındığı ifade edildi.

India Today Gazetesi haberi "Trump, Beyaz Saray'da Erdoğan ile görüştü, Türkiye'ye F-35 satış yasağını kaldırmayı düşünüyor" başlığıyla verdi. Trump'ın Türkiye'ye Rusya’dan petrol alımını durdurması çağrısında bulunduğu ifade edilen haberde, Erdoğan ile görüşmelerin iyi gitmesi halinde Washington'un Ankara'ya uyguladığı yaptırımları kaldırabileceğini açıkladığı belirtildi.

The Times of India Gazetesi'nin haberinde ise, Trump'ın, Beyaz Saray’da ağırladığı Erdoğan'a Rusya'dan petrol alımını sonlandırması çağrısında bulunması odak noktası oldu. Haberde, Trump'ın, Biden yönetiminin Türkiye'ye Patriot füzeleri satmama yönündeki kararının "geri alınıp alınmayacağı" sorusuna, "Bunu görüşeceğiz" yanıtını verdiği aktarıldı.

Hindistan'ın NDTV kanalı da "Türk Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’da Trump ile görüşecek, F-35 savaş uçakları için anlaşma arayacak" başlığını attı.

Japonya

Japan Times’ın haberinde Trump ile Erdoğan arasındaki dostane bağların, hem yaptırımların kaldırılması hem de savunma sanayisi alanında işbirliğinin artırılması için fırsat oluşturmasının beklendiği ifade edildi. ABD'nin ürettiği F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının da ele alındığı haberde, Trump'ın "Bence istediği alımları gerçekleştirmede başarılı olacak" dediği aktarıldı.

Japonya merkezli Japan Today haber sitesi de, "Erdoğan ile görüşen Trump, Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini ima etti ve Rus petrolü konusunda baskı yaptı" başlığını kullandı. Haberde Trump'ın Türkiye'ye yönelik uygulanan yaptırımları "çok yakında" kaldırabileceği mesajı verdiği vurgulandı.

İngiltere

İngiliz yayın kurumu BBC, Trump'ın, Erdogan’ın 6 yıl sonraki ilk ziyaretin, Suriye nedeniyle iki ülke arasında siyasi ayrışmanın yaşandığı 2019’daki ziyarete göre daha az gergin bir atmosferde yapıldığı belirtildi. Trump'ın Erdoğan’a Rusya’dan petrol alımını durdurmasını istediği belirtilen haberde, Trump'ın bu şekilde Rusya’ya baskıyı artırabileceğini düşündüğü ifade edildi. Haberde Trump'ın Putin ve Zelenski üzerinde Erdoğan'ın etkisine değindiği ve F-35 konusunda da Erdoğan'ı işaret ederek “İstediklerini almak konusunda başarılı olacaktır” dediği aktarıldı.

The Guardian ise, görüşmede ikilinin F-35 konusu gibi bazı askeri konuları ele alacaklarına dair ifadelerine de yer verildi. Telegraph, “Erdoğan’ın Trump’la F-35 için anlaşması İsrail için tehlike oluşturuyor” başlığı kullanıldı. Haberde Trump ve Erdoğan arasındaki savaş uçağı anlaşmasının Orta Doğu'daki güç dengesini bozabileceği ve Tel Aviv'in güvenliğini riske atabileceği yorumu yapıldı. Haberde Trump’ın F35 satışını yapmak istediğinde Kongre’de bir muhalefetle karşılaşabileceği belirtildi.

Fransa

Fransız France 24 kanalının “Yaptırımları kaldırmaya hazır olan Trump, Türkiye’den Rus petrolü alımını durdurmasını istedi” başlıklı haberde ABD’nin yaptırımlarının kaldırılabileceğine değinildi. Haberde, Trump’ın ayrıca Türkiye’nin Rusya’dan petrol alımını durdurmasını istediği belirtilirken, ABD Başkanı’nın görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Uzun süredir dostuz” dediği kaydedildi.

Fransız BFMTV kanalı ise Trump'ın ABD'de 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili açıklamaları yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine yer verildi. Les Echos gazetesinin, “Beyaz Saray’da, Erdoğan ve Trump, Türkiye ve ABD arasındaki yakınlaşmayı pekiştiriyor” başlıklı kullanıldı.

Almanya

Frankfurter Allgemeine, "Beyaz Saray'da Saygı" başlığını kullanırken, haberde Trump'un Erdoğan'ı Rus petrolünü ithal etmeyi bırakmaya çağırması ve görüşmedeki yakınlığa yönelik ifadelere yer verildi. N-TV kanalı "Trump, Erdoğan'a Türkiye yaptırımlarının olası bir şekilde sona erebileceğinin sinyalini verdi" başlığını kullandı.

Avusturya

Die Presse, görüşmeyi “Trump, Erdoğan'ı Rus enerjisinden vazgeçmeye zorluyor” başlığıyla sayfasına taşıdı. Haberde, ABD Başkanı Trump’ın, "Rusya Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürdüğü sürece, Erdoğan'ın Rusya'dan petrol almasını istemiyorum” ifadelerine yer verildi. Haberde, Gazze konusunda büyük görüş ayrılıkları olmasına rağmen, Trump’ın Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övdüğü belirtildi. Kamu yayıncı kuruluşu ORF, “Trump, Erdoğan'a Rus enerjisinden vazgeçmesi için baskı yapıyor” başlığını kullandı. Haberde, “Gazze konusunda büyük farklılıklar olmasına rağmen ikili arasındaki diyologlara yer verildi.

Belçika

Belçika'nın Fransızca yayın gazetesi Le Soir'da yayınlanan bir analizde ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının hızlı kalkmasının Türkiye’ye avantaj sağlayabileceği ve AB ile NATO içindeki dengeleri etkileyebileceği vurgulandı. Haberde, Trump’ın bu yaklaşımının, Türkiye’nin dış politika hamleleri ve Rusya ile ilişkileri bağlamında da dikkatle izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Bosna Hersek

Bosna Hersek merkezli Dnevni Avaz haber sitesi "Trump, Erdoğan'a özel saygı gösterdi, ayrıca önemli bir anlaşma da imzalandı" başlığıyla toplantıda imzalanan anlaşmalara vurgu yaptı.

Sırbistan'da “Blic”, Trump ve Erdoğan'ın toplantıdaki açıklamalarına yer verdiği haberinde, iki liderin ticaret, yatırım, savunma sanayi ve bölgesel konuları konuştuğunu yazdı. Haberde, Trump'ın Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemleri nedeniyle uygulanan yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca ikili arasından geçen diyaloglara yer verildi.

Pakistan Dawn gazetesi, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin haberinde "Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Rus petrolü alımını durdurmaya çağırdı" başlığını kullandı.

Çin

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberinde, Erdoğan-Trump görüşmesi "Trump, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiği sırada Erdoğan'ı ağırladı" başlığı ile ele alındı. Haberde, Trump'ın "Onun bazı ihtiyaçları var, bizim de bazı ihtiyaçlarımız var ve bir sonuca varacağız. Günün sonunda öğreneceksiniz." ifadeleriyle iki ülkenin anlaşmaya varabileceği mesajını verdiği belirtildi. Haberde, Barrack'ın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Rusya ve F-35 programı dahil tüm önemli başlıkların, "çözüm yolları" ile birlikte ele alındığını ifade ettiği belirtildi.

Malezya ve Singapur

Malezya ve Singapur yerel basınında yer alan haberlerde ise, Trump'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durduracağına inandığını belirttiği aktarıldı.

Trump'ın, bu adımın atılması halinde Washington'un Ankara'ya yönelik yaptırımları kaldırabileceğini ifade ettiği belirtilen haberlerde, ikili görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken ABD Başkanı'nın F-35'leri satmak için istekli göründüğü vurgulandı. (GÖ)