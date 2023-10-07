Erdoğan: Tek devlet, tek bayrak, tek vatan

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi tamamlandı.

AA'ya göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimde kullanılan 1402 oydan 1399'unu alarak yeniden partisinin genel başkanlığına seçildi.

MKYK'de 49 isim çizik yedi

Partinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da belli oldu. AKP MKYK'de 26 isim yerini korurken, 49 isim de liste dışı bırakıldı. MKYK'de 18 kadın, 57 erkek yer aldı.

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP kurulduğundan beri tüm MKYK'lerde yer alan tek isim oldu.

AKP Genel Başkan Vekili ve eski başbakan Binali Yıldırım ile yönetimine girmesi yönünde beklenti olan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop da listede kendilerine yer bulamadı.

Yine, Bekir Bozdağ, Jülide Sarıeroğlu, Derya Yanık, Nurettin Canikli, Mehmet Özhaseki, Metin Külünk, Özlem Zengin, Öznur Çalık ve Şamil Tayyar da listede yer almayan isimler oldu.

Yeni MKYK üyeleri

Partinin asıl MKYK üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasin Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya."

LGBTİ+ları hedef aldı

Kongrede yaptığı konuşmada LGBTİ+ları hedef gösteren Erdoğan, "Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu, değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT tanımıyoruz. Kim LGBT'yi tanıyorsa onlar beraber yürüsün" ifadelerini kullandı.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

"Terörü kaynağında kurutma" stratejilerini sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kasteden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz" dedi.

"İsrail'de tarafları itidalle hareket etmeye çağırıyoruz"

İsrail-Filistin arasındaki artan çatışmalar ve gerginliğe değinen Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"21 yıldır enflasyona..."

Ekonomik krizi görmezden gelen Erdoğan, "21 yıldır enflasyona ezdirmediklerini" iddia ettiği işçi, memur ve emekliler için şunları söyledi: "İnşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız" dedi.

Yine 'tek'ledi

Değişim iradesini kaybetmeleri halinde bir kısırdöngüye düşeceklerini belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tek devlet, tek bayrak, tek vatan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

(NT)