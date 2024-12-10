Erdoğan: Suriye'nin bugünkü seviyeye gelmesi için büyük gayret gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak Suriye’nin bugünkü seviyeye gelmesi için büyük gayretler gösterdik" dedi.

"Suriye’nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Zalim Esed'in baskı zulüm ve katliamlarla yıllardır ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi çökmüştür. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin de başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ülkenin her tarafında güçlendirilecektir. Türkiye tüm kapasitesiyle bu mücadelede Suriye halkının yanında olacaktır. Ülke topraklarının yeniden çatışma alanı haline gelmesine müsaade edemeyiz."

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CHP'yi hedef aldı: Üç beş vicdan yoksunu faşist

Suriyelilerin geri dönüşüne de değinen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı ve şöyle devam etti: "Ülkemizdeki Suriyelilerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi gittikleri yerde de yanlarında olacağız. CHP'nin sebebini çok iyi bildiğimiz kışkırtmalarına da eyvallah etmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın Türkiye'nin ve Türk milletinin insanlığa örnek misafirperverliğine karşı olan 3-5 vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine müsaade etmeyiz."

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Teşkilata tepki: Farklı kesimlerle ilişki kurulamıyor

Erdoğan, AKP teşkilatlarını eleştirdi ve "Teşkilatımızın milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın, etkin ve hasbi ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin bazı şikayetler duyuyoruz. Hatta aynı serzeniş genel merkezimiz, Meclis grubumuz içinde dile getiriliyor. Son mahalli seçimlerde kazanamadığımız belediyelere baktığımızda bu tespitlerin çok da temelsiz olmadığı anlaşılıyor" dedi.

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"Asgari ücreti en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz"

Asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili de mesaj veren Erdoğan, şöyle konuştu: "Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz."

(RT)