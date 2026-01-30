ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:55
 SG: Son Güncelleme: 30.01.2026 10:57
Okuma Okuma:  2 dakika

Erdoğan: Süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 2026 yılı hedeflerini Sabah Gazetesi’ne yazdı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan: Süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek
Fotoğraf: Erdoğan’ın X hesabı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabah Gazetesi için, Türkiye’nin 2025’te “başardıklarını” ve 2026’da “başaracaklarını” anlattığı bir makale kaleme aldı.

Dış politikada Türkiye’nin “barış diplomasisi”nin merkezinde yer aldığını belirten Erdoğan, Gazze, Suriye, Ukrayna-Rusya savaşı, Somali-Etiyopya ihtilafı ve Güney Kafkasya’daki süreçlerde Türkiye’nin aktif rol oynadığını kaydetti.

2026 yılında Türkiye’nin uluslararası siyasetin “anahtar” ülkelerinden biri haline geleceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’deki çözüm süreci tartışmalarına dair şöyle dedi:

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olduk ve yalnızca elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek. Sürecin bir yol kazası yaşanmadan amacına ulaşması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.

“Savunma sanayiimizde prototip dönemi nihayete erecek”

Erdoğan’ın yazısında öne çıkanlar şöyle:

  • “Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefiyle çıktığımız yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı ile entegrasyonumuzu derinleştirecek, İslam dünyasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek ve mazlum coğrafyaların gür sesi olmayı sürdüreceğiz.”
  • “2026, enflasyonun belini tam manasıyla kıracağımız ve tek hane hedefimize kararlılıkla yürüyeceğimiz bir yıl olacak.”
  • “Attığımız adımlarla savunma sanayii alanında yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını, yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkarttık. 2026 yılında savunma sanayiimizde prototip dönemi nihayete erecek, seri üretim ve envanter dönemi başlayacak. Hava savunma sistemlerimiz, milli uçağımız, tankımız, İHA/SİHA sistemlerimiz, radar ve elektronik harp sistemlerimiz başta olmak üzere birçok savunma sanayii projemiz, başarıyla ilerliyor.”
  • “Ülkemizi nükleer enerji ile bir üst lige taşıyacak Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım sürüyor. Nükleer enerjiyi elektrik üretiminin yanında tıp, tarım, araştırma ve endüstriyel ısı gibi farklı alanlarda da kullanmayı planlıyoruz.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan Kuzey ve Doğu Suriye saldırıları 2026 Türkiye diplomasi dış politika barış ve demokratik toplum süreci
