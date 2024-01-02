Erdoğan, Süper Kupa için Suudi Arabistan’ı değil muhalefeti suçladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 2023 dış ticaret verilerinin açıklandığı programda konuştu.

Erdoğan konuşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan ancak Atatürk krizi nedeniyle ertelenen Süper Kupa finaline değindi. Suçu muhalefet partilerine attı.

Suudi Arabistan’dan dost ülke diye bahseden Erdoğan, "Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon" dedi:

Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.

Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır.

Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan, deprem felaketi dâhil zor zamanlarımızda yanımızda olan, ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.