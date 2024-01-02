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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 17:59
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 18:08
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Erdoğan, Süper Kupa için Suudi Arabistan’ı değil muhalefeti suçladı

Riyad'daki Süper Kupa finalinde yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız" dedi. Muhalefet partilerini hedef aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan, Süper Kupa için Suudi Arabistan’ı değil muhalefeti suçladı
Fotoğraf: Murat Kula / AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 2023 dış ticaret verilerinin açıklandığı programda konuştu.

Erdoğan konuşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan ancak Atatürk krizi nedeniyle ertelenen Süper Kupa finaline değindi. Suçu muhalefet partilerine attı.

Suudi Arabistan’dan dost ülke diye bahseden Erdoğan, "Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon" dedi:

Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.

Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır.

Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan, deprem felaketi dâhil zor zamanlarımızda yanımızda olan, ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.

Ekonomi

Erdoğan, konuşmasında 2023 ihracat rakamlarını da verdi. Türkiye’nin 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüdüğünden bahseden Erdoğan, büyümenin son 13 çeyrektir kesintisiz sürdüğünü anlattı. Türkiye’nin G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu söyledi.

İşçi sınıfının büyümeden pay alamamasına konuşmasında yer vermeyen Erdoğan, yüksek enflasyonun devam ettiğini belirtti. Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltmesi için “Uygulamaya koyulan tedbir” diyen Erdoğan, "Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren, küresel ekonomide yeni bir olağanüstülük yaşanmazsa, politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz” diye konuştu.

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(HA)

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