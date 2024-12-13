Erdoğan: Şimdi gördünüz mü bizim niçin Suriye'de olduğumuzu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde Suriye’deki gelişmelere ilişkin konuştu.

Suriyeli sığınmacılara değinen Erdoğan, "Suriye'de evi, iş yeri, arazisi olan misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var" dedi.

Suriye'deki durum üzerinden muhalefete gönderme yapan Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

Kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var

Şimdi dünyadaki ve bölgemizdeki kırılmaların eşiğinde yeni bir dönemin arifesindeyiz. Bir yandan mevcut sıkıntıları çözmekle uğraşırken, bir yandan yeni fırsatları değerlendirecek bir irade ortaya koymak zorundayız. Milletimiz de 22 yıl girdiğimiz her mücadelede yanımızda olarak bu iradeye sahip olduğunu göstermiştir... Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, metanet, cesaret, gayret ve destek istiyoruz.

Atalarımızın tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz deyiminin anlamını kaybedersek, çocuklarımıza mahcup oluruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen güruhu görüyorsunuz. Bunlar siyasetin değil psikiyatrinin sorunu olacak bir yere savrulmuştur. Muhacirleri geldiği yere yollayacağız dediler. Biz de dedik ki biz ensarız, onlar muhacir. Biz muhacirleri yollamayacağız. Eğer bizim bu sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Bizim için aslolan milleten kopuk bir şekilde yaşayanların hezeyanları değildir.

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var dediler. Bunu diyecek kadar tarihten yoksun olduklarını görüyoruz. Kimileri bunu ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü bizim neden Suriye'de olduğumuzu? Şimdi Suriyeliler ne diyor, biz kendi topraklarımıza dönüyoruz. Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Ama bunlar ne olup bittiğini takip etmiyor.

Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık.

Türkiye'nin dibindeki gelişmeleri takip edemiyorlar. Türkiye niye Suriye'de diyorlar. Kimi bu soruyu cahilliğinden ya da ideolojik fanatizminden soruyor. Şimdi gördünüz mü bizim niçin Suriye'de olduğumuzu. Suriye'nin başındaki nerede? 13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımı attı. Baas rejimi düşerken Esed pılını pırtını toplayıp bir gecede kaçmak durumunda kaldı. Suriye'deki cezaevlerini izledik. Esed bu insanlara nasıl zulmetmiş. Zulüm ile abad olunmaz. Suriye'de evi, iş yeri, arazisi olan misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var.