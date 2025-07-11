Erdoğan: "[Silah bırakma] hayırlara vesile olsun"

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nin bugün Kandil'de gerçekleştirdiği silah imha töreni konusunda sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye yazdı.

Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin. 🇹🇷 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2025

Erdoğan, PKK'nin eylemi için "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin" şeklinde ifadeler kullandı.

(AEK)