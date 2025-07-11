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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 20:45
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 21:31
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Erdoğan: "[Silah bırakma] hayırlara vesile olsun"

Sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayla PKK'nin bugün Kandil'de gerçekleştirdiği silah bırakma törenini değerlendiren Erdoğan "bugün atılan önemli adım"ı övdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan: "[Silah bırakma] hayırlara vesile olsun"
Kandil'de gerçekleştirilen törene kadınlı erkekli 30 gerilla katıldı.

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nin bugün Kandil'de gerçekleştirdiği silah imha töreni konusunda sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye yazdı.

Erdoğan, PKK'nin eylemi için "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin" şeklinde ifadeler kullandı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
PKK Kürtler Kandil silah bırakma
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