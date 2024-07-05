Erdoğan: Sayın Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin soruları yanıtladı.

Şam ile 'normalleşme' sürecine dair sorular yöneltilen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beşar Esad'a davet gönderebileceklerini söyledi.

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"Putin gelirse yeni bir süreç başlayabilir"

Gazeteciler, Erdoğan'a daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı ve "'Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebebimiz yok' demiştiniz. Görünürde Beşar Esad ile bir araya gelmeniz için hangi şartların yerine getirilmesi ya da ne tür gelişmelerin yaşanması gerekiyor?" diye sordu.

Erdoğan, soruya "Suriye ile yeni bir süreci başlatabileceğimizi cuma günü, cuma namazı çıkışında zaten söylemiştim. Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir” yanıtını verdi.

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"Yeter ki Suriye kucaklaşmayı başlatsın"

“Suriye'de kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini” söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzemdir. Sahada son zamanlarda sağlanan sükûnet, akıllıca politikalar ve ön yargılardan uzak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla barış kapısını aralayabilir. Bölgedeki istikrarsızlığın başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerine hareket alanı sağlaması, bir sorundur. El birliğiyle ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir.

Suriye'nin demokratik altyapısının inşası, kapsayıcı ve onurlu bir barışın sağlanması ve tüm bunlara Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde yaklaşılması önemlidir. Biz komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız. Yeter ki Suriye, bu büyük kucaklaşmayı başlatsın ve her alanda toparlansın."

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"Kardeşlik iklimini bozmaya çalışıyorlar"

Kayseri'de Suriyelilere yönelik linç girişimi ve hemen ardından Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayların hatırlatıldığı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde birçok yapılanma bulunduğunu, bunların içerisinde Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmek isteyenler de olduğunu” belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nitekim bu Suriye'nin kuzeyindeki olaylar başladıktan sonra Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa Bey devreye girdi ve süratle bu olumsuz gelişmeleri hemen olumluya çevirdiler.

Türkiye içinde de Kayseri'deki hadisede güvenlik güçlerimizin süratli müdahalesiyle hava sakinleşti. Suriye tarafında da terör örgütlerinin karşısında olan yapılar böyle bir duruma izin vermez. Türkiye'de de ırkçı akımlar oluşturup kardeşlik iklimini bozmayı amaçlayanlar, karanlık odaklardan aldıkları talimatları yerine getirme gayretindeler."

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"Gelişmeler ışığında operasyon yapılır"

Erdoğan, Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonlara dair soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Şu an itibarıyla bunu bölgedeki olayların akışı belirleyecek. Gelişmeler olgunlaşmadan, belli bir noktaya gelmeden şu anda 'Böyle bir adımı atacağız' demek yanlış olur. Fakat gelişmeler ışığında eğer böylesi bir adım atmak gerekiyorsa bu yapılır. Nitekim şu anda Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi Irak'ın kuzeyinde de zaman zaman PKK'ya karşı darbeler vuruluyor.

İlişkilerimiz iyi olduğu için gerek Irak'ta gerek Suriye'de bu adımları her an atarız. Terörün bölgedeki barışı, huzuru, istikrarı ve kalkınmayı engelleyen bir çıbanbaşı olduğunu da muhataplarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız."

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(RT)