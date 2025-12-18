ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:00 18 Aralık 2025 10:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 14:13 18 Aralık 2025 14:13
Okuma Okuma:  2 dakika

Erdoğan, Putin’den S-400’leri geri almasını istedi

İddiaya göre Erdoğan, füzeleri iade ederek ABD ile ilişkileri düzeltmeyi ve Türkiye’nin F-35 programına dönmesini hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan, Putin’den S-400’leri geri almasını istedi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bloomberg, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD ile ilişkileri düzeltmek amacıyla Rusya’dan alınan S-400 füze sistemlerini iade etmek için Putin ile görüştüğünü duyurdu.

Dün (17 Aralık) yayımlanan habere göre görüşme, 12 Aralık’ta Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleşti.

İddiaya göre Erdoğan, füzeleri iade ederek hem ABD ile ilişkileri tamamen normalleştirmeyi hem de Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmasını sağlamayı hedefliyor.

MSB doğruladı: Eurofighter’ların bedeli 5,4 milyar sterlin
MSB doğruladı: Eurofighter’ların bedeli 5,4 milyar sterlin
9 Aralık 2025

Ayrıca Türkiye’nin, S-400 sistemi için Rusya’ya ödediği bedelin geri alınması talebinde bulunduğu ve bu ödemenin enerji alanındaki tazminatlar yoluyla karşılanabileceği konuşuluyor.

Türkiye, S-400 sistemi için Rusya’ya 2 milyar dolardan fazla ödeme yaptı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yönelttiği sorulara verdiği yazılı yanıtta, “S-400 Hava Savunma Sistemi, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere envanterimizde bulunmaktadır,” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığı kaynakları Erdoğan-Putin görüşmesinden önce Türkiye Today’e yaptığı açıklamada böyle bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtmişti. Rusya kaynakları da iddiayı reddetti.

Türkiye neden S-400 aldı?

Türkiye, 2017 yılında Rusya ile S-400 füze savunma sisteminin alımı konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında ilk sistem sevkiyatı Temmuz 2019’da Türkiye’ye ulaştı.

Bu adım, başta ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle ilişkilerde ciddi bir gerilime yol açtı. S-400 sistemleri, NATO’nun mevcut radar ve savunma altyapısıyla uyumlu olmadığı için Washington, Türkiye’yi F-35 programından çıkarma kararı aldı. Bu karar, Türkiye’nin ABD ve NATO ile savunma işbirliğinde yaşadığı en ciddi krizlerden biri olarak kayıtlara geçti.

ABD ayrıca, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesinde Türkiye’ye, 2021 Nisan’dan bu yana yürürlükte olan yaptırımlar uygulamaya başladı.

ABD’den Türkiye’ye S-400 yaptırımları
ABD’den Türkiye’ye S-400 yaptırımları
14 Aralık 2020

O tarihten bu yana Türkiye, hem CAATSA yaptırımlarının kaldırılması hem de F-35 programına yeniden dahil olma yollarını arıyor. Bu süreçte S-400 sistemleri ise envanterde bekletilmeye devam ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
s-400 Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
ilgili haberler
ABD Savunma Bakanı: Türkiye S-400 Aldı, Demek ki F-35 Almayacak
20 Aralık 2019
/haber/abd-savunma-bakani-turkiye-s-400-aldi-demek-ki-f-35-almayacak-217481
ABD: S-400 denemeleri doğruysa, en ağır şekilde kınıyoruz
16 Ekim 2020
/haber/abd-s-400-denemeleri-dogruysa-en-agir-sekilde-kiniyoruz-232884
ANKARA-WASHINGTON "BAHARI" UÇAKLANIYOR
Washington, Ankara'nın S-400 cezasını "yeterli" buldu: "Artık F-16 satabiliriz"
7 Nisan 2022
/haber/washington-ankara-nin-s-400-cezasini-yeterli-buldu-artik-f-16-satabiliriz-260131
ABD NATO TEMSİLCİSİ HUTCHINSON
“Türkiye’nin S-400 Konuşlandırmaktan Vazgeçmesini Umuyoruz”
19 Kasım 2019
/haber/turkiye-nin-s-400-konuslandirmaktan-vazgecmesini-umuyoruz-216044
Türkiye’den iddialara yanıt: “S-400'ler konusunda yeni gelişme yok”
17 Ağustos 2022
/haber/turkiye-den-iddialara-yanit-s-400-ler-konusunda-yeni-gelisme-yok-265946
ABD: Türkiye S-400’leri İade Etmeden Patriot Alamaz
10 Mart 2020
/haber/abd-turkiye-s-400-leri-iade-etmeden-patriot-alamaz-221205
ABD’den Türkiye’ye S-400 yaptırımları
14 Aralık 2020
/haber/abd-den-turkiye-ye-s-400-yaptirimlari-236007
ABD, Türkiye'den S-400'leri Ukrayna'ya vermesini mi istedi?
20 Mart 2022
/haber/abd-turkiye-den-s-400-leri-ukrayna-ya-vermesini-mi-istedi-259318
ABD: Türkiye’nin Patriot alma şansı vardı, S-400'ü seçti
23 Şubat 2021
/haber/abd-turkiye-nin-patriot-alma-sansi-vardi-s-400-u-secti-239831
BM GENEL KURULU ARASINDA UÇAK PAZARLIĞI
Erdoğan F-35 programına dönüş için S-400'lerden kurtulma arayışında
23 Eylül 2024
/haber/erdogan-f-35-programina-donus-icin-s-400-lerden-kurtulma-arayisinda-299971
