Erdoğan, Putin’den S-400’leri geri almasını istedi

Bloomberg, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD ile ilişkileri düzeltmek amacıyla Rusya’dan alınan S-400 füze sistemlerini iade etmek için Putin ile görüştüğünü duyurdu.

Dün (17 Aralık) yayımlanan habere göre görüşme, 12 Aralık’ta Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleşti.

İddiaya göre Erdoğan, füzeleri iade ederek hem ABD ile ilişkileri tamamen normalleştirmeyi hem de Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmasını sağlamayı hedefliyor.

MSB doğruladı: Eurofighter’ların bedeli 5,4 milyar sterlin

Ayrıca Türkiye’nin, S-400 sistemi için Rusya’ya ödediği bedelin geri alınması talebinde bulunduğu ve bu ödemenin enerji alanındaki tazminatlar yoluyla karşılanabileceği konuşuluyor.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yönelttiği sorulara verdiği yazılı yanıtta, “S-400 Hava Savunma Sistemi, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere envanterimizde bulunmaktadır,” ifadelerini Türkiye, S-400 sistemi için Rusya’ya 2 milyar dolardan fazla ödeme yaptı., Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yönelttiği sorulara verdiği yazılı yanıtta, “,” ifadelerini kullanmıştı

Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığı kaynakları Erdoğan-Putin görüşmesinden önce Türkiye Today’e yaptığı açıklamada böyle bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtmişti. Rusya kaynakları da iddiayı reddetti.