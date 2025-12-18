Erdoğan, Putin’den S-400’leri geri almasını istedi

Bloomberg, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD ile ilişkileri düzeltmek amacıyla Rusya’dan alınan S-400 füze sistemlerini iade etmek için Putin ile görüştüğünü duyurdu.
Dün (17 Aralık) yayımlanan habere göre görüşme, 12 Aralık’ta Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleşti.
İddiaya göre Erdoğan, füzeleri iade ederek hem ABD ile ilişkileri tamamen normalleştirmeyi hem de Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmasını sağlamayı hedefliyor.
MSB doğruladı: Eurofighter’ların bedeli 5,4 milyar sterlin
Ayrıca Türkiye’nin, S-400 sistemi için Rusya’ya ödediği bedelin geri alınması talebinde bulunduğu ve bu ödemenin enerji alanındaki tazminatlar yoluyla karşılanabileceği konuşuluyor.
Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığı kaynakları Erdoğan-Putin görüşmesinden önce Türkiye Today’e yaptığı açıklamada böyle bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtmişti. Rusya kaynakları da iddiayı reddetti.
Türkiye neden S-400 aldı?
Türkiye, 2017 yılında Rusya ile S-400 füze savunma sisteminin alımı konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında ilk sistem sevkiyatı Temmuz 2019’da Türkiye’ye ulaştı.
Bu adım, başta ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle ilişkilerde ciddi bir gerilime yol açtı. S-400 sistemleri, NATO’nun mevcut radar ve savunma altyapısıyla uyumlu olmadığı için Washington, Türkiye’yi F-35 programından çıkarma kararı aldı. Bu karar, Türkiye’nin ABD ve NATO ile savunma işbirliğinde yaşadığı en ciddi krizlerden biri olarak kayıtlara geçti.
ABD ayrıca, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesinde Türkiye’ye, 2021 Nisan’dan bu yana yürürlükte olan yaptırımlar uygulamaya başladı.
ABD’den Türkiye’ye S-400 yaptırımları
O tarihten bu yana Türkiye, hem CAATSA yaptırımlarının kaldırılması hem de F-35 programına yeniden dahil olma yollarını arıyor. Bu süreçte S-400 sistemleri ise envanterde bekletilmeye devam ediyor. (TY)