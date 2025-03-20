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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 23:15
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 10:44
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İMAMOĞLU'NUN ADINI ANMADI

Erdoğan, protestoları önemsemez göründü

AKP'li eski vekillere verilen iftarda konuşmasının sonuna bıraktığı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolardan "CHP'nin iç işi" olarak söz eden Erdoğan rakibi İmamoğlu'nun adını anmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan, protestoları önemsemez göründü
Erdoğan iftarda muhalefeti eleştirirken/AKP

Erdoğan, AKP Konferans Salonu'nda, iftarda bir araya geldiği partisinin önceki dönem milletvekillerine seslenirken iki gündür İstanbul başta olmak üzere Türkiye metropollerinin yanısıra, Trabzon, Rize, Konya, Bursa gibi kentlere de yayılan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkilere kısaca değindi

Erdoğan, tüm dünya basınında yankılanan, hisse senedi, tahvil, altın ve döviz piyasalarını sarsan, TL'nin dolar karşısında yüzde 12 değer kaybetmesine neden olan ve birçok kentte onbinlerce insanın iki gündür sürdüregeldiği Cumhurbaşkanlığı yarışında en önemli rakibinin gözaltına alınmasını protesto eylemlerini önemsiz ve "muhalefetin kendi iç kavgaları ve veya hukukla olan sıkıntısı"ndan kaynaklanan olaylar olarak yorumladı. 

"Herkesi kör alemi sersem sanıyorlar"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında patlak veren protestoları "Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını, ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti, riyakârlığın dik alası" olarak tanımlayan Erdoğan, "Ülkemiz muhalefeti merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi 'herkesi kör, âlemi sersem sandığı' için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı, şecaat arz ederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor." dedi. 

"Hırs ve ihtirasının adeta akıllarını esir aldığını" söylediği muhalefeti suçlayan Erdoğan "Polisimize saldıracak, hâkime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler." dedi. 

Muhalefeti savcıların suçlamalarını tartışmaya çağırdı

Erdoğan muhalefetin "gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap verm[ediğini], vere[mediğini]" iddia etti. [...]

"Deseler ki 'Kardeşim, bu diploma alın teriyle, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir.' Bunu, ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. Aynı şekilde, deseler ki 'Kardeşim, belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok.' Bunu da yine işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor." diyerek suçlamalarını sürdürdü. 

Erdoğan CHP'lilerin suçlamalara konu olan "bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkında" olduklarını iddia etti. "Kamuoyu önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır." dedi.

Saraçhane'deki mitingler "müsamere" 

"CHP'nin meseleleri[nin], ülkenin ve milletin değil, kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusu" olduğunu söyleyen Erdoğan, "ne şahsen, ne parti ne de İttifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vak[itleri] olmadığını" [...] ülkenin gerçek gündemiyle meşgul olduklarını, işlerine baktıklarını ve hedeflerine odaklandıklarını" ifade etti,   "Hamdolsun, 23 yılımızın her günü, her anı, bu şekilde ülkemize sayısız eser ve hizmet kazandırarak geçti," dedi. 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
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