ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2025 20:46
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 00:34
1 dk Okuma

"CUMHUR İTTİFAKI" ADINA KONUŞTU

Erdoğan PKK kararını değerlendirdi: "İç cephemizi tahkimde kritik bir eşiği daha aştık"

Erdıoğan, PKK'nin "kendini fesih ve silahları teslim etme" kararını "ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz.” diyerek karşıladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan PKK kararını değerlendirdi: "İç cephemizi tahkimde kritik bir eşiği daha aştık"

Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklamalar arasında PKK'nin "silah bırakma ve kendisini fesih" kararını da değerlendirdi. 

PKK ‘fesih’ kararını açıkladı
PKK ‘fesih’ kararını açıkladı
12 Mayıs 2025

"Cumhur İttifakı olarak iç cepheyi tahkim"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, bu kararla, “Terörsüz Türkiye hedef[lerine] engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürü[düklerini]" ileri sürdü. 

AKP Genel Başkanı, "Cumhur İttifakı olarak, iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık." dedi. 

Erdoğan: "Açıklama Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa'yı da kapsıyor"

PKK'nin silahları bırakma ve kendisini fesih kararını "ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına" önemli bulduklarını ifade eden Erdoğan "bu açıklamayı Kuzey Irak ile birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendir[diklerini]" söyledi.

"Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin, demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni bir dönemin kapıları[nın] açılaca[ğını]" ileri sürdü. 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Kürt sorunu öcalan PKK silah bırakma fesih Kongre
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git