Erdoğan PKK kararını değerlendirdi: "İç cephemizi tahkimde kritik bir eşiği daha aştık"

Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklamalar arasında PKK'nin "silah bırakma ve kendisini fesih" kararını da değerlendirdi.

PKK ‘fesih’ kararını açıkladı

"Cumhur İttifakı olarak iç cepheyi tahkim"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, bu kararla, “Terörsüz Türkiye hedef[lerine] engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürü[düklerini]" ileri sürdü.

AKP Genel Başkanı, "Cumhur İttifakı olarak, iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık." dedi.

Erdoğan: "Açıklama Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa'yı da kapsıyor"

PKK'nin silahları bırakma ve kendisini fesih kararını "ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına" önemli bulduklarını ifade eden Erdoğan "bu açıklamayı Kuzey Irak ile birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendir[diklerini]" söyledi.

"Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin, demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni bir dönemin kapıları[nın] açılaca[ğını]" ileri sürdü.

(AEK)