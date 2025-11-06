ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 16:31
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 08:36
1 dk Okuma

Erdoğan, Özel’e tazminat davası açtı

Avukat Aydın, ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan, Özel’e tazminat davası açtı
Fotoğraf: CHP Basın

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında tazminat davası açtı.

Davanın gerekçesi olarak, Özel’in 5 Kasım 2025’te Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Erdoğan’a yönelik “yakışıksız ifadeler ve mesnetsiz ithamlar” kullandığı iddia edildi.

Özgür Özel: "Akın Gürlek, savcıyken Eti Maden yönetim kurulu üyesi olarak para aldı"
ÖZGÜR ÖZEL SÖZÜNDE DURDU, AÇIKLADI
Özgür Özel: "Akın Gürlek, savcıyken Eti Maden yönetim kurulu üyesi olarak para aldı"
5 Kasım 2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
6 Kasım 2025

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Avukat Aydın, ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" sözleri ile Erdoğan’a seslendi mitingde. Bugün de bu sözleri Dilek İmamoğlu ve çevresine hakaret edenlere söylediğini açıkladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP özgür özel cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı hakaret davası
ilgili haberler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
6 Kasım 2025
/haber/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-313256
ÖZGÜR ÖZEL SÖZÜNDE DURDU, AÇIKLADI
Özgür Özel: "Akın Gürlek, savcıyken Eti Maden yönetim kurulu üyesi olarak para aldı"
5 Kasım 2025
/haber/ozgur-ozel-akin-gurlek-savciyken-eti-maden-yonetim-kurulu-uyesi-olarak-para-aldi-313249
Özgür Özel grup toplantısında Erdoğan ve Akın Gürlek'i suçladı
4 Kasım 2025
/haber/ozgur-ozel-grup-toplantisinda-erdogan-ve-akin-gurlek-i-sucladi-313205
Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma
31 Ekim 2025
/haber/ozgur-ozel-in-bahis-oynandi-iddiasina-sorusturma-313102
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
6 Kasım 2025
/haber/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-313256
ÖZGÜR ÖZEL SÖZÜNDE DURDU, AÇIKLADI
Özgür Özel: "Akın Gürlek, savcıyken Eti Maden yönetim kurulu üyesi olarak para aldı"
5 Kasım 2025
/haber/ozgur-ozel-akin-gurlek-savciyken-eti-maden-yonetim-kurulu-uyesi-olarak-para-aldi-313249
Özgür Özel grup toplantısında Erdoğan ve Akın Gürlek'i suçladı
4 Kasım 2025
/haber/ozgur-ozel-grup-toplantisinda-erdogan-ve-akin-gurlek-i-sucladi-313205
Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma
31 Ekim 2025
/haber/ozgur-ozel-in-bahis-oynandi-iddiasina-sorusturma-313102
Sayfa Başına Git