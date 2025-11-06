Erdoğan, Özel’e tazminat davası açtı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında tazminat davası açtı.

Davanın gerekçesi olarak, Özel’in 5 Kasım 2025’te Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Erdoğan’a yönelik “yakışıksız ifadeler ve mesnetsiz ithamlar” kullandığı iddia edildi.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Avukat Aydın, ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" sözleri ile Erdoğan’a seslendi mitingde. Bugün de bu sözleri Dilek İmamoğlu ve çevresine hakaret edenlere söylediğini açıkladı.

