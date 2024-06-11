ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 16:10
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 17:56
1 dk Okuma

Erdoğan - Özel görüşmesi bitti, açıklama yapılmadı

En son 2006'da CHP Genel Merkezi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan - Özel görüşmesi bitti, açıklama yapılmadı
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyaret gerçekleştirdi. 

Erdoğan’a, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş eşlik etti.

Erdoğan ve Elitaş’ı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan karşıladı.

İki lider Genel Merkez’e girmeden önce tokalaşarak gazetecilere fotoğraf verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Özel, CHP liderinin 12’nci kattaki makam odasına çıktı.

Bir saat 30 dakikalık görüşmenin ardından Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlk görüşme 2 Mayıs'taydı

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs’ta gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı, Özel’i liderine AKP Genel Merkezi'nde ağırlamıştı.

Erdoğan, Ankara’nın Söğütözü Semtinde AKP Genel Merkezi’ne de komşu sayılabilecek mesafedeki CHP Genel Merkezi’ne en son 18 yıl önce, merhum Genel Başkan Deniz Baykal’a “hayırlı olsun” ziyareti için gitmişti.

Erdoğan ve Özel "her şeyi" konuştular, hiçbir şey açıklamadılar
"İYİ BİR GÖRÜŞME" OLMUŞ
Erdoğan ve Özel "her şeyi" konuştular, hiçbir şey açıklamadılar
2 Mayıs 2024

(RT)

recep tayyip erdogan özgür özel CHP
ilgili haberler
"İYİ BİR GÖRÜŞME" OLMUŞ
Erdoğan ve Özel "her şeyi" konuştular, hiçbir şey açıklamadılar
2 Mayıs 2024
/haber/erdogan-ve-ozel-her-seyi-konustular-hicbir-sey-aciklamadilar-294891
ilgili haberler
"İYİ BİR GÖRÜŞME" OLMUŞ
Erdoğan ve Özel "her şeyi" konuştular, hiçbir şey açıklamadılar
2 Mayıs 2024
/haber/erdogan-ve-ozel-her-seyi-konustular-hicbir-sey-aciklamadilar-294891
Sayfa Başına Git