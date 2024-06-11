Erdoğan - Özel görüşmesi bitti, açıklama yapılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan’a, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş eşlik etti.

Erdoğan ve Elitaş’ı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan karşıladı.

İki lider Genel Merkez’e girmeden önce tokalaşarak gazetecilere fotoğraf verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Özel, CHP liderinin 12’nci kattaki makam odasına çıktı.

Bir saat 30 dakikalık görüşmenin ardından Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlk görüşme 2 Mayıs'taydı

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs’ta gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı, Özel’i liderine AKP Genel Merkezi'nde ağırlamıştı.

Erdoğan, Ankara’nın Söğütözü Semtinde AKP Genel Merkezi’ne de komşu sayılabilecek mesafedeki CHP Genel Merkezi’ne en son 18 yıl önce, merhum Genel Başkan Deniz Baykal’a “hayırlı olsun” ziyareti için gitmişti.

"İYİ BİR GÖRÜŞME" OLMUŞ Erdoğan ve Özel "her şeyi" konuştular, hiçbir şey açıklamadılar

(RT)