Erdoğan - Özel görüşmesi bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan’a, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş eşlik etti.

Erdoğan ve Elitaş’ı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan karşıladı. İki lider Genel Merkez’e girmeden önce tokalaşarak gazetecilere fotoğraf verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Özel, CHP liderinin 12’nci kattaki makam odasına çıktı. Bir saat 30 dakikalık görüşmenin ardından Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Liderler görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Masadaki gündemin Gezi davasından asgari ücret ve emekli maaşlarına, yeni Anayasadan Emine Şenyaşar’a kadar geniş bir yelpazede olduğu öğrenildi.

AKP: Bu olumlu havanın heba edilmemesi gerekiyor

AKP tarafında açıklama Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'e ve CHP Genel Merkezi'ne ev sahipliği için teşekkür etti. Diyalog ortamının sürmesinin toplumda olumlu karşılandığını belirtti. “Bu olumlu havanın heba edilmemesi gerekiyor” dedi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların, sadece dar bir inisiyatifle değil, en geniş toplumsal uzlaşma ve siyasi uzlaşma zeminiyle gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade ettiğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız, bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir." diye konuştu.

Çelik, ekonominin içinden geçtiği bu dönemin, bu kazanımların ileride daha büyük kazanımlara kavuşacağı ve ülkenin etrafındaki gelişmelerle değerlendirildiğinde bütün bu sürecin hassasiyetle korunacağının görüşmede ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız, CHP tarafından arzu edildiği takdirde Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek'in bilgi verebileceğini ifade etmiştir." açıklamasını yaptı.

Dış politika konusunun, AKP ile CHP arasında, Cumhur İttifakı'yla muhalefetteki ittifak arasında temel tartışma konularından biri olduğunu belirten Çelik, bu dönemde ve gelecek dönemde bu konudaki işbirliğinin artırılmasının son derece önemli olacağını söyledi.

Üçüncü görüşme olur mu?

Bir gazetecinin Erdoğan ve Özel'in üçüncü bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin sorusuna Çelik, "Bu ziyaretten sonra bir iade-i ziyaret oldu ve bundan sonra ihtiyaç olursa bu kapı açıktır. Yani bu zaten 'normalleşme' onların tabiriyle, bizim tabirimizle 'siyasette yumuşama' dediğimiz şey siyasi partiler arasındaki ilişki, yani siyasi arenadaki yarış, rekabet düzeyinde olsun, rekabeti herhangi bir şekilde husumete çevirmeyelim. Dolayısıyla bu rekabetin husumete çevrilmemesi konusundaki hassasiyeti gözetelim, bu çerçevede de oturup meselelerimizi konuşalım." diye cevap verdi.

Çelik, diğer siyasi partilerle bir görüşme olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine de böyle bir gündemlerinin şu anda olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğunu söyledi.

CHP:

Görüşmeye dair CHP kanadından ilk açıklamayı Parti Sözcüsü Deniz Yücel yaptı. Yücel görüşmenin Türkiye demokrasisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

“İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır” dedi.

Yücel “Diyalog, istişare, müzakere demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Topluma faydası olacak, sorunların çözülmesine katkı sunacak her konuda CHP olarak katkı sunmaya hazırız. Bizim normalleşme dediğimiz bu sürecin toplumda da olumlu karşılandığını müşahede ediyoruz. Herkesin etkilendiği temel sorunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu biliyoruz. Çok uzunca bir süredir devam eden kutuplaşma ve ayrıştırmanın olumlu sonuçlar vermediğini hep birlikte yaşadık. Bu nedenle toplumsal huzuru tesis edecek şekilde siyasi partilerin diyalog içerisinde olmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Özel'in farklı kesimlerin sorunlarını gündeme getirdiğini aktaran Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

Yücel Hakkari Belediyesine kayyım atanmasının da masada konuşulduğunu ekledi. “Özel, kayyım meselesinin anayasaya ve demokrasiye aykırı olduğu, anayasamızın 127'nci maddesinde geçici görevden uzaklaştırmanın düzenlendiği ama kayyum uygulamasının kalıcı sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Görevden alınan ve yerine kayyum atanan kişi beraat ederse, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse ne olacak? Velev ki suçlu, belediye meclis üyelerinin suçu ne? O siyasi partiye oy veren seçmenin suçu ne? Bir belediye başkan vekili seçilir. Mevcut uygulama demokrasimize ve anayasamıza aykırı” dedi.

İlk görüşme 2 Mayıs'taydı

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs’ta gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı, Özel’i liderine AKP Genel Merkezi'nde ağırlamıştı.

Erdoğan, Ankara’nın Söğütözü Semtinde AKP Genel Merkezi’ne de komşu sayılabilecek mesafedeki CHP Genel Merkezi’ne en son 18 yıl önce, merhum Genel Başkan Deniz Baykal’a “hayırlı olsun” ziyareti için gitmişti.

"İYİ BİR GÖRÜŞME" OLMUŞ Erdoğan ve Özel "her şeyi" konuştular, hiçbir şey açıklamadılar

(RT/HA)