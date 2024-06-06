Erdoğan-Özel görüşmesi 11 Haziran'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran Salı günü, partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı.

Özel, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyarete ilişkin soru üzerine Özel, "Geçtiğimiz hafta görüşmüştük, özel kalem müdürlerimiz bugün son bir görüşme gerçekleştirip günü netleştireceklerdi. O yüzden dün, bugün açıklayabileceğimizi söylemiştik. Gelecek hafta, 11 Haziran günü saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Gün ve saat bu şekilde netleşmiş oldu, kendilerini bekliyoruz" dedi.

Özel, bir önceki görüşmedeki heyetlerle ikinci görüşmeyi yapacaklarını belirtti.

"Ziyaretle ilgili oturma düzeni müzakere edildi mi?" sorusu üzerine de Özel, "Öyle bir şeye gerek yok. Zaten onu daha önce de konuşmuştuk. İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok" diye ekledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından görüşmenin gün ve saatini duyurdu. (AÖ)