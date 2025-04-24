Erdoğan "Osmanlı Ermenilerinin torunlarına taziyelerini" iletti, MSB Ermenileri hedef aldı

Erdoğan, "24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Günü" dolayısıyla Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türkiye Ermeni toplumuna bir taziye mesajı yolladı.

Bugün, Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’ndeki “Kutsal Şehitleri Anma Ayini”nde Patrik Vekili Kıdemli Peder Kirkor Damadyan'ın okuduğu mesajında Erdoğan, "[...] I. Dünya Savaşı’nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına bir kez daha taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Erdoğan Ermenilerin "Kutsal Şehitler" olarak nitelediği kayıpları Ermenilerle sınırlamazken nedenlerini de "Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşanan isyanlar, artan çete hareketleri, silahlı grupların gerçekleştirdiği bozgunculuk eylemleri ve salgın hastalıklar"a bağladı. "[...] Kaybettiğimiz canların acılarını hala yüreklerimizde hissediyoruz." dedi.

Birlik beraberlik mesajlarının ardından Erdoğan taziyesini "Ermeni Toplumunun geçmişte yaşadığı acıları samimiyetle paylaştığımı yineliyor, hayatlarını kaybeden Osmanlı vatandaşlarını saygıyla yad ediyorum." diyerek sonlandırdı.

Erdoğan Ermeni toplumunun acılarını paylaşırken MSB Ermenileri hedef aldı

Erdoğan Ermeni Patrikliği'ne yolladığı mesajında "Ermeni Toplumunun geçmişte yaşadığı acıları samimiyetle paylaştığı[nı] yine[ler] ve hayatlarını kaybeden Osmanlı vatandaşlarını saygıyla yad ed[erken]" Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı ve görüntülü açıklamada tek yanlı olarak "1915 olaylarında Ermeniler tarafından katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmetle yad ediyoruz." dedi.

1915 olaylarında Ermeniler tarafından acımasızca katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmetle yâd ediyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fE9utBLtxy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2025

Erdoğan'ın taziye mesajı kurumsal dijital mecralarda yer almadı

Erdoğan'ın Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği taziye mesajı, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi ve Erdoğan'ın kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarında yayımlanmadı. Mesaj, Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden pdf formatında antetsiz bir sayfada ve imzasız olarak yayımlandı ve dış temsilciliklerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Erivan'da Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yakıldı, Paşinyan kınadı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın basın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan Erivan’da düzenlenen 24 Nisan yürüyüşünde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını Paşinyan adına kınadı.

Bağdasaryan yaptığı açıklamada, “Başbakan Paşinyan[ın] bu tutumu kına[dığını] sorumsuz ve kabul edilemez olarak değerlendir[diğini]" bildirdi.

Paişinyan'ın sözcüsü "Uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu devletlerin bayraklarının yakılması"nı "provokatif ve kışkırtıcı bir davranış" olarak kınadı.

24 Nisan kim için "Anma Günü" 24 Nisan, "Ermeni Soykırımı Anma Günü" olarak 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler'e yönelik zulmün kurbanlarını anmak amacıyla özellikle Ermeni diasporası ve Sovyet Ermenistanı tarafından 20. yüzyıl ortalarında ihdas edildi. Bu günün 24 Nisan olarak belirlenmesi 1915’te İstanbul’daki önde gelen yaklaşık 200 Ermeni aydının ve toplum liderinin aynı gün Osmanlı idaresince tutuklanarak sürgüne gönderilmesiyle ilgili. Bu olay, genellikle Ermeni Soykırımı’nın başlangıç anı olarak kabul ediliyor. İlk kez 1965’te Sovyet Ermenistanı'nda soykırımın 50. yılı dolayısıyla büyük anma etkinlikleri düzenlendi ve Erivan’da Tsitsernakaberd (Kırlangıçlar Ormanı) olarak adlandırılan Soykırım Anıtı inşa edildi. 1965'ten başlayarak soykırımın resmî ve uluslararası tanıması talepleri daha da yükseldi. 24 Nisan "Ermeni Soykırımını Anma Günü" özellikle Ermeni halkına mensup ve 1915-1923 arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde öldürülen, tehcir edilen veya kaybolan yüz binlerce Ermeniye adanmış gün. Resmî söylemlerde ve anma etkinliklerinde, “soykırımda hayatını kaybeden Ermeniler” ifadesi özellikle vurgulanıyor. Anmalarda siyasal bağlamda adalet çağrısı, tanıma ve tazminat talepleri de gündeme getiriliyor. Resmî ve sembolik düzeyde yalnızca Ermeni halkının kayıplarına adanmış olan 24 Nisan'da kimi tarihçiler, araştırmacılar veya siyasi aktörler, 19. yüzyıl başlarından itibaren Ermeni isyancılar ve Osmanlı devleti arasındaki iç çatışmada verilen Müslüman sivil kayıplarıyla Süryani ve Rum tehcirlerinin de aynı bağlamda değerlendirmesi için çağrılar yapıyor. Ancak, "Ermeni Soykırımı Anma Günü",dünya ölçeğinde genel olarak yalnızca Ermenilere özgü bir anma günü olarak kabul görüyor. Ermeni Soykırımı, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Belçika, İsveç, Polonya, Çekya, Slovakya, Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Şili, Bolivya, Lübnan, Suriye, Rusya ve Avustralya'nın bazı eyaletlerinde tanınıyor.