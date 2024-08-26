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Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 09:05
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 09:08
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Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili muhalefeti hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet belediyeleri, iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili muhalefeti hedef aldı

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından dün akşam kamuoyuna açıklama yaptı.

Son kabine toplantısından bu yana Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, “Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 2024 yılı ikinci toplantısında ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek kritik kararlar aldık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz 'Çelik Kubbe' projemizin detaylarını görüştük. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için durmadan, dinlenmeden engellere takılmadan koşturuyoruz” dedi.

“İftira, yalan ve çarpıtma furyası”

Orman yangınlarına değinen Erdoğan, “Tabii burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir” diye konuştu.

Bu durumu daha önce Marmaris yangınında, geçen yıl Mardin ve Diyarbakır anız yangınında da yaşadıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Aynı iftira, yalan ve çarpıtma furyasına geçen hafta da şahit olduk. Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen 'uçak yok' dediler. Yangın başladıktan yalnızca 5 dakika sonra ilk müdahale yapıldığı halde 'yangına müdahale edilmiyor' dediler. Yeşil Vatan'ın korunmasında kritik rol üstlenen insansız hava araçlarıyla ilgili, ahlaka sığmayan bir sürü iftira attılar. Daha bunun gibi pek çok dezenformasyonu ekranlardan, sosyal medya mecralarından ve gazete köşelerinden ortalığa boca ettiler. Aslında bunları konuşmak ve gündeme taşımak istemiyoruz. Ancak muhalefetin giderek artan pervasızlıkları karşısında, insanlarımızı doğru bilgilendirmeyi de bir görev biliyoruz. Şunu altını çizerek tekrar belirtmek isterim, 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın, devletimiz süratle organize olmakta ve çok etkin biçimde yangına müdahale etmektedir. Geçen hafta farklı illerimizde çıkan yangınlarda da aynısını yaptık. Nasıl bir mücadele yürüttüğümüzü az önce rakamlarıyla ortaya koyduk.”

“Müdahale etmekte çok geç kaldılar”

Burada asıl sorgulanması, eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenlerin yerel yönetimler olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Muhalefet belediyeleri, iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Bu tablo, milletimizin de vicdanını yaralıyor. Yangının, depremin, doğal afetin, şu partisi veya bu partisi olmaz. Ormanlar hepimizindir, 81 milyonun ortak değeridir. Hayat kaynağıdır. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Bu vesileyle vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunmak istediğini anlatan Erdoğan, “Sıcak havanın etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar çok dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınları konusunda azami hassasiyet gösterelim. Yangına yol açacak anız yakma, piknik ateşi, sigara izmariti atma gibi hususlardan lütfen kaçınalım” dedi.

(AS)

orman yangınları
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