HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 11:26
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 11:39
2 dk Okuma

Erdoğan onayladı: İstifaların ardından AKP'de yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına yeni isimleri atadı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

AKP’de geçtiğimiz aylarda yaşanan istifaların ardından beş il başkanlığına sessiz sedasız atama yapıldı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla; Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren, Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer atandı.

Partinin "değişim" süreci

Açıklamada, görevden ayrılan il başkanlarına "özverili çalışmalarından dolayı teşekkür" edilirken, yeni atanan isimlere başarı dilekleri iletildi.

Partideki değişim süreci, eylül ayında arka arkaya gelen istifalarla başlamıştı. İlk olarak Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, oğlunun uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine görevini bırakmıştı. Ardından Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

İstifalar devam etti

Bu gelişmeleri Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş’ın istifaları izlemişti.

Son olarak Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Tunceli İl Başkanı Bülent Süner koltuklarını bırakmış, böylece sekiz ilde birden başkanlık boşalmıştı.

AKP Genel Merkezi o dönem yaptığı açıklamada, söz konusu değişimlerin "kongre sonrası şehirlerdeki çalışmaların istenen düzeyde olmaması" nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtmişti.

AKP'den 'istifa' açıklaması

AKP’den istifalara ilişkin, şu açıklama yapılmıştı:

"Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur."

(AB)

AKP erdoğan istifa değişim
