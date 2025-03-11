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Yayın Tarihi: 11 Mart 2025 21:03
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2025 21:47
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ŞAM-SDG ANLAŞMASINI ÖVDÜ

Erdoğan: "Mutabakat Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek"

"Filistin İftarı"nda Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmayı "mutabakat" olarak niteleyen Erdoğan Kürtlerin ve Arapların hassasiyetlerine saygı göstermenin "kurtuluş yolu" olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan: "Mutabakat Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek"
Erdoğan Beştepe'deki iftar'da SDG ve Şam arasında varılan anlaşmayı olumlarken/AA

Erdoğan,  Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"nda yaptığı konuşmada, Filistin sorunu konusunda bilinen görüşlerini tekrarladıktan sonra, sözü dün Şam'da Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara ile Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi arasında varılan "entegrasyon" anlaşmasına getirdi ve "birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan çıkarmayalım" dedi. Erdoğan tüm MGK bildirilerinde "düşman" olarak nitelenen SDG'ye yönelik hiçbir kötüleyici ibare kullanmadan şunları söyledi:  

Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz.

İlk günden beri hep bunu savunduk, bunun ehemmiyetine dikkat çektik. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir.

Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır. Her zaman üzerine basa basa söylüyorum. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Birbirimizin elini tutmaktan, birbirimize sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan lütfen çıkarmayalım.

Haber Yeri
Ankara
erdoğan Suriye suriye demokratik güçleri Kürtler Araplar
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/haber/sdg-suriye-ordusuna-dahil-edilecek-304667
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