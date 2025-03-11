Erdoğan: "Mutabakat Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek"

Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"nda yaptığı konuşmada, Filistin sorunu konusunda bilinen görüşlerini tekrarladıktan sonra, sözü dün Şam'da Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara ile Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi arasında varılan "entegrasyon" anlaşmasına getirdi ve "birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan çıkarmayalım" dedi. Erdoğan tüm MGK bildirilerinde "düşman" olarak nitelenen SDG'ye yönelik hiçbir kötüleyici ibare kullanmadan şunları söyledi:

Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz.

İlk günden beri hep bunu savunduk, bunun ehemmiyetine dikkat çektik. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir.

Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır. Her zaman üzerine basa basa söylüyorum. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Birbirimizin elini tutmaktan, birbirimize sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan lütfen çıkarmayalım.