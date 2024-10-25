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Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 11:18
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2024 11:40
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Erdoğan, Metin Feyzioğlu’nu Çekya Büyükelçiliğine atadı

Çekya, Slovenya, Bahreyn, Zambiya ve İsviçre'ye yeni büyükelçi atamaları oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan, Metin Feyzioğlu’nu Çekya Büyükelçiliğine atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla beş ülkeye büyükelçi atadı. Buna göre,

Türkiye'nin Çekya Büyükelçisi Metin Feyzioğlu,

Slovenya Büyükelçisi, İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu,

Bahreyn Büyükelçisi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak,

Zambiya Büyükelçisi, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle,

İsviçre Büyükelçisi, İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu oldu.

Öte yandan Erdoğan Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye ile Sağlık bakanlıklarına başmüfettiş ve müfettiş atamaları yaptı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
metin feyzioğlu
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