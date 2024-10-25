Erdoğan, Metin Feyzioğlu’nu Çekya Büyükelçiliğine atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla beş ülkeye büyükelçi atadı. Buna göre,

Türkiye'nin Çekya Büyükelçisi Metin Feyzioğlu,

Slovenya Büyükelçisi, İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu,

Bahreyn Büyükelçisi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak,

Zambiya Büyükelçisi, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle,

İsviçre Büyükelçisi, İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu oldu.

Öte yandan Erdoğan Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye ile Sağlık bakanlıklarına başmüfettiş ve müfettiş atamaları yaptı.

(HA)