Erdoğan, Meclis kürsüsünden konuştu: Suriye'deki en büyük sorun YPG

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantında gündemi değerlendirdi.

Suriye’deki gelişmelere ve PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere değinen Erdoğan, “Heyetin yaptığı görüşmeler olumlu geçti. Gerekli çağrı yapılır terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa kazanan Türkü ile Kürdü ile tüm Türkiye olacaktır” dedi.

Beşar Esad ile Suriye’de olaylar başladıktan sonra görüştüklerini söyleyen Erdoğan, "Suriye'de olaylar başladıktan sonra devrik Suriye Devlet Başkanı Esed ile birkaç kez görüştüm. Bize reform yapacağını söyledi ama sözünü tutmadı. Olayları kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti. Aslında bunun adı Esed değil, Esad. Bizi bile böyle alıştırdılar” diye konuştu.

Öcalan’ın dediği

"Herkes bölgeden elini çeksin"

Suriye'nin kuzeydoğu kesimine askeri operasyonların yapılmaya devam edeceği sinyalini veren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüzlerce yıllık kardeşlik bağlarımızın ve 911 kilometrelik sınırımızın olduğu komşu bir ülkeye, biz Batılıların baktığı zaviyeden bakamayız. Biz, Suriye'deki her kesim gibi Kürt kardeşlerimizin de tüm meselelerinin çözümünün takipçiyiz, destekçisiyiz, Kürtlerin güvenliğinin teminatıyız. Suriye'deki en büyük sorun YPG. Silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamaz. Herkes bölgeden elini çeksin Suriye'deki tüm terör örgütlerinin kafasını ezecek güçteyiz."

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"Silahı aradan çıkaralım"

Erdoğan, devamında Öcalan ile görüşmelere değindi ve şunları söyledi:

“Bölgesel gelişmeler lehimizedir. İç siyasette hava son derece müsaittir. Böyle bir denklemde terör belasının def edilmemesine kimsenin gönlü razı olmaz. Silahı aradan çıkaralım, birbirimize sıkıca sarılalım. Türk, Kürt, Arap ayrımı yapmadan biz olalım istiyoruz. Bu durumda yol alındı. Heyetin yaptığı görüşmeler olumlu geçti. Gerekli çağrı yapılır terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa kazanan Türkü ile Kürdü ile tüm Türkiye olacaktır. Eğer terör örgütü bu çağrıya kulak tıkarsa biz terörsüz Türkiye'yi başka yöntemlerle inşa ederiz. Gün tüm coğrafyamızda barış ve istikrarı kılma günüdür."

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"Enflasyon hedeflerimizi tutturacağız"

Ülkedeki ekonomik krize de dikkat çeken Erdoğan, 2025'de ekonomik istikrarın sağlanacağını ileri sürdü: "2025 senesinde enflasyon hedeflerimizi tutturma konusunda umutluyuz. Enflasyon düştükçe alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredecek, kararlı duruşumuzu bozmayacak ve sonuçta 85 milyon hep beraber, hep birlikte kazanacağız. 22 yılda küresel krizler dahil nice zorluğun üstesinden alnımızın akıyla geldik."

(RT)