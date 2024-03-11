Erdoğan'la "iltisaklı" partinin AB seçimlerine katılacak olması kızgınlık doğuruyor

Türkiyeli Almanya yurttaşlarının kurdukları siyasi partiyle Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılma hazırlıklarını, "Erdoğan'ın AB'de nüfuz kazanma çabası" olarak görenler gelişmeleri kızgınlık ve korkuyla karşılıyor.

Geçtiğimiz yıl sonu kurulan DAVA partisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la organik bağlantılara sahip olduğu düşüncesiyle kamuoyunda yoğun bir tartışma odağı oluşturuyor.

AKP'NİN ALMANYA VERSİYONU: "DAVA" Erdoğan'ın Almanya'da AKP şubesi kurdurma girişimine tepkiler

Agence France Press (AFP) ile yapılan bir söyleşide konuşan DAVA sözcüsü, böyle bir bağları olduğuna ilişkin iddiaları kuvvetle reddederek asıl amaçlarının mevcut koşullarda kendilerinin temsil edilmediğini hisseden göçmen kökenli azınlıkları yanlarına çekmek olduğunu dile getirdi.

Açık adıyla Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak'ın Almancasının ilk harflerinden oluşan kısa adıyla DAVA'nın kurucu üyelerinden avukat Fatih Zingal, AFP'ye "Biz AKP'nin kolu değiliz, Erdoğan'ın uzun kolu değiliz" dedi.

44 yaşındaki avukat, partilerinin "özellikle yerleşik partilerden herhangi birini kendilerine siyaseten yakın bulmayan" yabancı kökenli Almanya yurtttaşları arasındaki "siyasi boşluğu" doldurmayı hedeflediğini söyledi.

Almanya'daki Türkiyeliler Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Statistisches Bundesamt) göre, 2020'de Almanya'da, 1960'lar ve 70'lerde işgücü açığını kapatmak için ülkeye kitlesel olarak akın eden işçiler ve sonraki kuşaklarından oluşan yaklaşık 2,8 milyon Türkiye kökenli göçmen yaşıyordu. Almanya'nın toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 3,4'ünü oluşturan Türkiye kökenli Türkler ve Kürtler Almanya'nın en büyük azınlığı. Almanya da böylece dünyanın en büyük diyasporasına ev sahipliği yapıyor. Bu topluluğun yaklaşık yarısı hâlâ Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşırken diğer yarısı da yalnızca Almanya vatandaşı.

Erdoğan'ın nüfuzu

Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler arasında güçlü bir desteğe sahip ve uzun süredir Ankara'nın ülkede nüfuz kazanmaya yönelik olarak algılanan girişimleri çeşitli hassasiyetler oluşturuyor. Ancak DAVA, yalnızca Müslüman karşıtı ırkçılık ve göçmen kökenlilerin uğradıkları eşitsiz muameleyle mücadele gibi konulara odaklandığında ısrarlı.

Erdoğan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Almanya’da kullanılan 758 bini oyun yüzde 67,2’sini, yani yaklaşık 500 bin dolayında oy almıştı.

DAVA öncelikle Almanya'da Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine 14 adayla katılmayı hedefliyor.

Zingal, barajın söz konusu olmadığı seöimlerde Almanya'nın parlamentodaki 96 sandalyesinden en az birini elde etmek istediğini söyledi.

"Dış nüfuza açılan kapı"

Almanya basınında DAVA'nın açıklamalarını inandırıcı bulmayan kesimler partiyi "Erdoğan partisi" olarak adlandırıyor.

Almanya'daki koalisyon hükümeti ortaklarından Yeşiller Partisi milletvekili Max Lucks, DAVA'nın "üst düzey kadrosunun ve seçmenlerinin AKP'ye bağlı kuruluşlar ya da doğrudan doğruya Ankara'dan kontrol edilen örgütlerden geldiğini" söyledi.

Aynı zamanda Alman-Türk parlamentolararası dostluk grubunun başkanı olan Lucks, AFP'ye DAVA'nın "Aynı zamanda AKP'nin otoriter politikalarını da savunmasının mantıklı göründüğünü" söyledi.

Olaf Scholz'un başbakanlığındaki üçlü koalisyonun karşıtları, kısa süre önce parlamentodan geçrdiği yasayla, Türkiye dahil birçok ülkeden insanlara artık çifte vatandaş olarak Almanya seçimlerinde oy kullanabilme hakkını tanıdığı için hükümeti eleştiriyor.

Merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Thorsten Frei, Alman medyasına verdiği demeçte, DAVA'nın ortaya çıkışının vatandaşlık yasalarını değiştirmenin "nasıl kategorik bir hata" olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Bu, Alman siyaseti üzerindeki dış etkiye açılan bir başka kapı olacak" dedi.

Ankara'yla "iltisak" kanıtları

DAVA'nın Avrupa seçimlerindeki bir numaralı adayı Zingal, bugün herhangi bir görevi olmasa da Almanya'da AKP'nin lobi örgütü olarak kurulan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin üst düzey isimlerinden biriydi.

Sızan bilgilere göre, partinin sahaya çıkarmayı planladığı başka bazı adayların da Ankara'yla iltisaklı olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları var.

"Sözlerini tutmadılar"

Ancak hayal kırıklığına uğrayarak saflarını terkedinceye kadar on yıl boyunca Almanya'nın iktidar partisi Sosyal Demokratların (SPD) üyesi olan Zingal, DAVA'nın genel amacının Almanya'daki yabancı kökenliler için bir alternatif yaratmak olduğunda ısrarlı.

Zingal yabancı kökenli insanları çekmek amacıyla bir parti kurmanın azınlıkların entegrasyonu çabalarına zarar verebileceği fikrini de reddediyor.

"Geçmişte, özellikle de çocukken, göç geçmişi olan kişilerin siyasete daha fazla dahil olmaları istenirdi. İşte şimdi yeni bir siyasi parti kuruyoruz" dedi.

Almanya Türk Toplumu Derneği Başkanı Gökay Sofuoğlu ise, Almanya'daki Türkiye kökenli kişilerin siyasi parti kurmalarına yönelik önceki girişimlerinin pek yolunda gitmediğini söyleyerek DAVA'nın başarısız olacağını öngörüsünde bulundu.

Ancak Sofuoğlu örgüte ilginin "yerleşik partiler tarafından temsil edilmediğini düşünen epeyce insan bulunduğunu" gösterdiğini kabul etti.

On yıldır Almanya'da yaşayan ve Almanya yurttaşlığı bekleyen Frankfurtlu Türk restoran çalışanı Zukuf Cinentay, oy kullanma hakkı olsa bile "ne bu partiye ne başka bir partiye oy vereceğini" söyledi.

26 yaşındaki işçi, "Siyasetçiler her zaman şunu bunu yapacaklarını söylüyorlar ama asla sözlerini tutmuyorlar" diye ekledi.

(AEK)