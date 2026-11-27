AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır’ı atadı.

Erdoğan’ın imzaladığı 26 Kasım tarihli atama kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aynı kararla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğine de Mahmut Esfa Emek atandı.

Atama, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni vermesinden bir gün sonra geldi.

11 Kasım’da Erdoğan’dan görevden affını isteyen Kavcıoğlu’nun görevden ayrılmasına ilişkin atama kararında ayrıca bir hüküm yer almadı.

Yusuf Kenan Bağır hakkında

Haziran 2021’den bu yana Merkez Bankası Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü. Mart 2024’ten itibaren de Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

Daha önce Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde uzman, Merkez Bankası Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak çalıştı.

ABD’deki Syracuse Üniversitesinde 2012’de kamu yönetimi alanında yüksek lisans, 2016’da ise iktisat alanında doktora eğitimini tamamladı.

Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni 2015-2018 yılları arasında AKP Bayburt Milletvekilliği yapan Kavcıoğlu, Mart 2021’de Merkez Bankası Başkanlığına, Haziran 2023’te ise BDDK Başkanlığına atanmıştı. Kavcıoğlu, fon soruşturması kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile daire başkanları Bilal Soysal ve Mustafa Alper Taş’ın tutuklanmasının ardından 11 Kasım’da istifasını duyurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Kasım’da Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istedi. Bakanlığın Teftiş Başkanlığınca hazırlanan ön inceleme raporunun ardından Şimşek, 26 Kasım’da soruşturma izni verdi. Savcılığın izin talebinde, Kavcıoğlu ve dört BDDK yöneticisi hakkında görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, nüfuz ticareti ve rüşvet iddiaları yer aldı. Kavcıoğlu’nun, Katılımevim’in Pusula Holding’den Tera Grubu’na devri sürecinde Tera’ya ilave kredi sağlanması amacıyla Takasbank üzerinde baskı kurduğu öne sürülüyor.

(HA)