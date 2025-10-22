ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ekim 2025 11:48
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2025 14:28
3 dk Okuma

Erdoğan, Katar’dan ikinci el savaş uçağı alma hazırlığında

40 adet Eurofighter Typhoon uçağını filosuna katmayı planlayan Türkiye, ABD yapımı F-35 jetlerini de uzun vadede yeniden tedarik etmeyi amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Erdoğan, Katar’dan ikinci el savaş uçağı alma hazırlığında
Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret kapsamında bugün gittiği Katar’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha’daki Emirlik Divanı’nda başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, görüşmenin ardından heyetler bir araya geldi ve çeşitli alanlarda anlaşmalar ile “Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri” imzalandı.

Reuters ve Bloomberg’in Türkiye’nin Katar ve Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü Eurofighter Typhoon (hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde kullanılan çok amaçlı savaş uçağı) görüşmelerinin ayrıntılarını aktardığı haberlerine göre ise, Türkiye bu görüşmeler ile “hava gücünü güçlendirmeyi” amaçlıyor.

Eurofighter Typhoon’un uçuş saati başına bakım maliyeti yaklaşık 60 bin ABD doları. Bir Eurofighter yılda ortalama 200 saat uçuş yaparsa, yıllık bakım maliyeti yaklaşık 12 milyon ABD dolarına çıkıyor.

Türkiye, bölgedeki rakipleri –özellikle İsrail– karşısında “dengeyi sağlamak” amacıyla Avrupa’daki ortakları ve ABD’ye gelişmiş savaş uçaklarını hızlı bir şekilde temin etme önerilerini sundu.

Temmuz ayında ön anlaşması imzalanan 40 adet Eurofighter Typhoon uçağını filosuna katmayı planlayan Türkiye, Washington’un yaptırımları nedeniyle şu an engellenen ABD yapımı F-35 jetlerini de uzun vadede yeniden tedarik etmeyi amaçlıyor.

Trump Özel'in iddiasını doğruladı: "Erdoğan ile Beyaz Saray'da Boeing satışını görüşeceğiz"
RANDEVUYU TRUMP'IN OĞLU AYARLAMIŞ
Trump Özel'in iddiasını doğruladı: "Erdoğan ile Beyaz Saray'da Boeing satışını görüşeceğiz"
19 Eylül 2025

İkinci el uçak formülü

Reuters’ın doğruladığı bilgilere göre, Türkiye, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü görüşmelerde ilk etapta Katar ve Umman’dan 12 ikinci el jetin hızlı teslimini talep ediyor. Ardından, toplam 28 yeni uçak için nihai satın alma anlaşmasının tamamlanması planlanıyor.

Erdoğan’ın bu hafta Katar ve Umman ziyaretlerinde uçak sayısı, fiyat ve teslim takvimi gibi konuları gündeme alması bekleniyor. Ay sonunda ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Türkiye ziyaretinde nihai anlaşmanın imzalanabileceği belirtiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Ankara ziyaretinde alımı desteklediklerini, anlaşmanın yıl içinde tamamlanabileceğini açıkladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı ise henüz nihai bir mutabakata varılmadığını, İngiltere ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve diğer konsorsiyum üyelerinin süreci desteklediğini duyurdu.

“Erdoğan’a KAAN projesi kapsamında eksik bilgi verildiği iddiaları doğru mu?”
“Erdoğan’a KAAN projesi kapsamında eksik bilgi verildiği iddiaları doğru mu?”
1 Ekim 2025

F-35’ler ve KAAN

Türkiye’nin F-35 alımı, 2020’deki S-400 satın alımı nedeniyle uygulanan “ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası” (CAATSA) yaptırımlarıyla zorlaşmış durumda.

Erdoğan, 25 Eylül 2025’teki Beyaz Saray görüşmesinde bu konuda ilerleme sağlayamadı; ancak Türkiye, geçici bir “başkanlık muafiyeti” ile hem S-400 sorununu çözmeyi hem de F-35 alımını hızlandırmayı planlıyor.

AKP’li Harun Armağan, çözümün ABD’ye bağlı olduğunu belirtirken, ABD yönetimi Türkiye’nin stratejik önemini ve yaratıcı çözümler aradığını vurguluyor.

Uçak üreticisi İngiltere, Katar’daki Typhoon’ların Türkiye’ye devri sürecinde aktif rol oynuyor.

Batı ile inişli çıkışlı ilişkiler ve ambargolar sonrası ise Türkiye, yerli savaş uçağı KAAN projesini başlattı. (TY)

İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan katar Şeyh Temim bin Hamed Al Sani savaş uçakları donald trump KAAN savaş uçağı CAATSA
