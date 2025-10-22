Erdoğan, Katar’dan ikinci el savaş uçağı alma hazırlığında

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret kapsamında bugün gittiği Katar’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha’daki Emirlik Divanı’nda başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, görüşmenin ardından heyetler bir araya geldi ve çeşitli alanlarda anlaşmalar ile “Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri” imzalandı.

Reuters ve Bloomberg’in Türkiye’nin Katar ve Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü Eurofighter Typhoon (hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde kullanılan çok amaçlı savaş uçağı) görüşmelerinin ayrıntılarını aktardığı haberlerine göre ise, Türkiye bu görüşmeler ile “hava gücünü güçlendirmeyi” amaçlıyor.

Türkiye, bölgedeki rakipleri –özellikle İsrail– karşısında “dengeyi sağlamak” amacıyla Avrupa’daki ortakları ve ABD’ye gelişmiş savaş uçaklarını hızlı bir şekilde temin etme önerilerini sundu.

Temmuz ayında ön anlaşması imzalanan 40 adet Eurofighter Typhoon uçağını filosuna katmayı planlayan Türkiye, Washington’un yaptırımları nedeniyle şu an engellenen ABD yapımı F-35 jetlerini de uzun vadede yeniden tedarik etmeyi amaçlıyor.

İkinci el uçak formülü

Reuters’ın doğruladığı bilgilere göre, Türkiye, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü görüşmelerde ilk etapta Katar ve Umman’dan 12 ikinci el jetin hızlı teslimini talep ediyor. Ardından, toplam 28 yeni uçak için nihai satın alma anlaşmasının tamamlanması planlanıyor.

Erdoğan’ın bu hafta Katar ve Umman ziyaretlerinde uçak sayısı, fiyat ve teslim takvimi gibi konuları gündeme alması bekleniyor. Ay sonunda ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Türkiye ziyaretinde nihai anlaşmanın imzalanabileceği belirtiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Ankara ziyaretinde alımı desteklediklerini, anlaşmanın yıl içinde tamamlanabileceğini açıkladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı ise henüz nihai bir mutabakata varılmadığını, İngiltere ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve diğer konsorsiyum üyelerinin süreci desteklediğini duyurdu.

