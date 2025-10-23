Erdoğan, Katar ve Umman’dan ikinci el savaş uçaklarıyla dönüyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret kapsamında dün (22 Ekim) gittiği Katar’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha’daki Emirlik Divanı’nda başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, görüşmenin ardından heyetler bir araya geldi ve çeşitli alanlarda anlaşmalar ile “Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri” imzalandı.

Söz konusu anlaşmalardan “Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani imzaladı.

Erdoğan, Umman’da da Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. Al Alam Sarayı’ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan’ın Katar ziyaretinden bir kare, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Erdoğan, Katar’dan ikinci el savaş uçağı alma hazırlığında

İngiltere ve Almanya ile görüşme

Yeni Şafak’tan Canberk Doğan’ın haberine göre ise Erdoğan’ın Katar ve Umman ziyaretlerinde 12 adet ikinci el Eurofighter Typhoon’un hızlı teslimi konusunda anlaşıldı.

Bu çerçevede, 40 uçaklık alımın 12’sinin hâlihazırda Katar ve Umman’da kullanılan, 28’inin ise Eurofighter Konsorsiyumu’ndan (İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya) yeni üretim olarak temin edileceği tahmin ediliyor.

60 bin ABD doları. Bir Eurofighter yılda ortalama 200 saat uçuş yaparsa, yıllık bakım maliyeti yaklaşık Eurofighter Typhoon’un uçuş saati başına bakım maliyeti yaklaşık. Bir Eurofighter yılda ortalama 200 saat uçuş yaparsa, yıllık bakım maliyeti yaklaşık 12 milyon ABD dolarına çıkıyor

Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir araya gelerek “savunma” işbirliği ve ortak üretim konularını ele alması planlanıyor.

Görüşmelerde hem mevcut tedarik süreci hem de Türkiye’nin üretim zincirine katılımı gündeme gelecek.

İspanya ve İngiltere gibi konsorsiyuma dahil ülkeler, daha önce Türkiye’ye yeni uçak satışı konusunda olumlu yaklaşım sergilemişti. Bu çerçevede Almanya ile yürütülecek temaslar kritik bir rol oynayacak. (TY)