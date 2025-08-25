ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 16:37
 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 16:40
1 dk Okuma

Erdoğan: Kararlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte birçok acı ve bedel ödendiğini dile getirerek, “Şimdi son düzlüğe vardık. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu dönemi de aşacağız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan: Kararlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’ta yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili mesajlar verdi.

“Saflarımızı sıklaştıracağız” diyen Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların tarih boyunca birlik içinde büyük başarılar elde ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Tarih; Türk, Kürt ve Arap bir olduğumuzda, ortak hedeflere birlikte yürüdüğümüzde zaferlerin sayısız örnekleriyle doludur. Malazgirt’teki düğüm bu ruhla çözülmüştür, Kudüs’ün kapıları bu ruhla açılmıştır, Çanakkale’yi geçilmez yapan da aynı ruhtur. Milli mücadeleyi zafere ulaştıran da bu ruhtur.”

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Erdoğan, saldırılara karşı omuz omuza duracaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Büyük ve güçlü Türkiye’yi gelecek nesillere biz armağan edeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye hedefine doğru, ne yaptığımızı bilerek ve kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte birçok acı ve bedel ödendiğini dile getirerek, “Şimdi son düzlüğe vardık. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu dönemi de aşacağız” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
AKP CHP milli birlik ve beraberlik projesi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
