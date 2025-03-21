Erdoğan: "Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz"

Erdoğan, İstanbul, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ü aşkın belediye görevlisinin gözaltına alınmasına karşı bütün ülkede baş gösteren tepkileri kınadı.

Erdoğan, protestolara önderlik eden, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de olduğu siyasileri "kifayetsiz muhterisler" olarak niteledi ve "sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmek, insanlarımızı kışkırtmak, ve Türkiye'yi terörize [etmekle]" suçladı.

Erdoğan: "CHP Genel Başkanının çağırdığı çıkmaz sokaktır"

Erdoğan CHP belediyeleri aleyhine süre giden soruşturmaları kesin hükümlerle ve gözaltındakileri suçlayarak destekledi, Özel'i hedef aldı: "Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekârlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur." Erdoğan, CHP yönetimini topluca "illegal örgütlerle asimetrik ilişkiler kurmak", "gırtlağına kadar yolsuzluğa batmak", "darbecilere cesaret vermek", "sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemler[de bulunmak]"la itham etti ve "meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmekte [olduğunu]" iddia etti.

"Türkiye sokak terörüne teslim edilmeyecek"

Erdoğan CHP'yi yalnızca "yolsuzlukla" suçlamakla yetinmedi "terör örgütleriyle yakınlaşmakla" da suçladı: "CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil, marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır." dedi.

Erdoğan "[...] Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, görevini yapan hâkim ve savcılarımızı tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve millî iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki, gayri ahlaki ve antidemokratik yollara başvurarak, bu ülkede artık hiçbir yere varılma[yacağını]" iddia etti ve "Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir." dedi.

"Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz"

Erdoğan doğrudan doğruya Özel'e seslenerek, "[...] marjinal sol örgütlerin, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak verme[sini], sorumlu davranmal[sını]" istedi.

Erdoğan "Şayet yüzünüz varsa, şayet içinize sindirebiliyorsanız, çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, çağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın." diyerek doğru olmadığı açığa çıkarılan yandaş haber içeriklerinden hareketle CHP yöneticilerini suçladı.

Erdoğan bütün büyük kentlerde sürmekte olan protestoları da "CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi hâline getirmesi" olarak niteledi ve gösterilere müdahale işareti verdi: "Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz."

(AEK)