Erdoğan, Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine onay verdi

Resmi Gazete'de aralarında Kalamış Yat Limanı, Ankara Akköprü’deki 32.9 bin metrekarelik Karayolları arsası, Didim’de arsalar bulunan bazı emlak ağırlıklı özelleştirme ihalelerinin onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı.

Böylelikle Kalamış Yat Limanı için, aralarında Koç Holding’in de bulunduğu özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan’a satışın yapılmasının önü açıldı.

Karaaslan, bedeli ödeyerek devri gerçekleştirirse 40 yıl boyunca yat limanını işletecek.

505 milyon dolar

Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un ise en büyük yat limanının işletilmesi ihalesi 16 Temmuz’da düzenlenmişti. 1998’den beri Koç Grubu tarafından işletilen marina için Koç Grubu 504 milyon dolar, Vahit Karaaaslan da 505 milyon dolar teklif vermişti.

Karaaslan'ın verdiği teklifin bugünkü karşılığı TL cinsinden 17 milyar 87 milyon lira.

Karaaslan 1975 Diyarbakır doğumlu bir iş insanı. 2016’dan bu yana Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan toplamda 15 ihale aldı. Sümer Holding’in mallarını toplamasıyla tanınıyor.

2011'de özelleştirilmişti

Kalamış Yat Limanı’nı 1985’te Kadıköy Belediyesi inşa etti. 1988’de kullanıma açıldı.

1992'de Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kadıköy Belediyesi’ne verdiği tahsisi kaldırdı ve marina özel bir şirket tarafından işletilmeye başladı. 2011'den beri de özelleştirme kapsamında.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 12 Kasım 2021’de Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2,53 milyar lira bedelle Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'ye (Tek-Art) devrine onay vermiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kararı onaylamıştı.

Ancak Erdoğan daha sonra 19 Ocak 2022 tarihli kararıyla onay kararını iptal etmişti.

İmar değişikliği mahkemelik

Ayrıca mahkemelik olan imar planı değişiklikleri ile yat limanının büyütülüp, otel ve yeni ticari alanlar yapılmasının önü açıldı.

Marinaya yaklaşık 50 bin metrekare yeni inşaat alanı içeren imar planlarına açılan davaların bir kısmı hala sürüyor.

(HA)