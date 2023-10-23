Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılım protokolünü imzalayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ye (TBMM) sevk etti.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabında yapılan paylaşımda, "İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Süreç nasıl işleyecek?

Meclis Başkanlığı, protokolü ilkin Dışişleri Komisyonu’na gönderecek. Komisyondan onay çıkması halinde, protokol TBMM Genel Kurulu’na sunulacak.

Protokol, Genel Kurul'da da onay alırsa Meclis süreci tamamlanacak.

İsveç'in NATO üyeliği hakkında

İsveç, NATO'ya tam üyelik için geçen yıl başvurmuştu. İsveç'in ittifaka katılımını Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm üyeler onayladı.

NATO Liderler Zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 10 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmelerinden ardından uzlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

İsveç'in üyeliğine karşı çıkan Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini ileri bir tarihte TBMM'ye sevk edeceği açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, "TBMM bu sonbaharda yeniden açıldığında İsveç'in üyeliğinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum" demişti.

(NT/HA)