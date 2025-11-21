ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 11:02
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 11:11
Erdoğan, işsizlerin sigortasına yüzde 100 zam yaptı

GSS kapsamında yer alan ve Ocak 2025’ten bu yana aylık 780 TL ödeyenlerin primi, bugünkü kararla 1.560 TL’ye yükseldi. Yeni tutar gelecek ay başında yürürlüğe girecek, yılbaşında asgari ücrete yapılacak artışla birlikte primler bir kez daha zamlanacak.

BİA Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini yüzde 100 arttırdı. Brüt asgari ücrete endeksli olan yüzde 3’lük pirimi yüzde 6’ya çıkardı.

Bu kapsamdaki sigortalılar Ocak 2025’ten bu yana aylık olarak 780,17 TL prim ödüyordu. Bugünkü kararla birlikte bu ücret 1560,34 TL’ye yükseldi. Zamlı prim gelecek ay başında yürürlüğe girecek.

Ayrıca prim tutarı yılbaşında asgari ücrete yapılacak artışla birlikte bir kez daha zamlanacak.

Genel sağlık sigortası, Türkiye’de yaşayan herkesin temel sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlayan, yürütmesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan zorunlu bir sigortalama sistemi.

1 Ocak 2012’den beri uygulanıyor. Hanedeki kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olan kişilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada devletin temmuz ayı itibarıyla 5,7 milyon kişinin GSS primini karşıladığını, yıl sonunda toplam ödemenin 128,7 milyar lira olmasının öngörüldüğünü söylemişti

(HA)

