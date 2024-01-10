ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 16:34
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2024 16:38
1 dk Okuma

Erdoğan: İslam düşmanlığı MİT'in radarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra düzensiz göç, radikalleşme, organize suç ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler MİT'in radarına girmiştir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan: İslam düşmanlığı MİT'in radarında
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliklerinde konuştu.

Türkiye’nin küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirdiğini söyleyen Erdoğan, “İddiaların aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur, bu eksenin adı Türkiye eksenidir” dedi.

“Mezhep, köken ve inanç üzerinden operasyon”

Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Milli İstihbarat Teşkilatımız, yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Asimetrik tehditlerin bu kadar arttığı ve çeşitlendiği bir dönemde Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması elbette düşünülemez. Mezhep, köken ve inanç üzerinden yürütülmek istenen operasyonlara asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Değişen şartlara göre ülkemizin milli güvenlik hassasiyetlerini yeniliyor, güncelliyor, tehdit sıralamasında revizyonlara gidiyoruz. Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra düzensiz göç, radikalleşme, organize suç ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler MİT'in radarına girmiştir. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir.” (AS)

MİT
ilgili haberler
“Uluslararası casusluk” suçlamasıyla 15 tutuklama
8 Ocak 2024
/haber/uluslararasi-casusluk-suclamasiyla-15-tutuklama-290264
MİT-MOSSAD PROPAGANDA SAVAŞI
"Mossad operasyonu"nun İsrail'deki yankıları
2 Ocak 2024
/haber/mossad-operasyonu-nun-israil-deki-yankilari-290058
ilgili haberler
“Uluslararası casusluk” suçlamasıyla 15 tutuklama
8 Ocak 2024
/haber/uluslararasi-casusluk-suclamasiyla-15-tutuklama-290264
MİT-MOSSAD PROPAGANDA SAVAŞI
"Mossad operasyonu"nun İsrail'deki yankıları
2 Ocak 2024
/haber/mossad-operasyonu-nun-israil-deki-yankilari-290058
Sayfa Başına Git