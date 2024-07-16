Erdoğan: "İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz"

Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı basın açıklamasında "Kerbela faciası", Muharrem orucunun başlaması ve Aşure gününe değinerek Alevi ve Bektaşiler'in duyarlıklarına seslendi. Pir Sultan Abdal'dan bir dörtlük okudu. "Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek, aramıza nifak ve fitne tohumları serpmek isteyenlere fırsat vermeyece[klerini]" iddia etti.

Şi ve Putin ile "verimli" görüşmeler

Erdoğan kendisinin ve hükümetinin önceki kabine toplantısından bu yana gerçekleştirdiği ve medyada yer alan bütün etkinliklerin üzerinden geçti. Görüştüğü yabancı devlet başkanlarını tek tek saydı. "Özellikle Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Şi ile yaptığı görüşmeler[in] oldukça verimli [olduğunu]" tekrar etti.

"Çin otomobil üreticisi BYD ile imzaladı[kları] toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi[ne]" değinen Erdoğan "Bu tür yatırım ortaklıklarıyla ikili ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi hedefl[ediklerini]" söyledi.

2022'de Türkiye, Çin ile dış ticaretinde yaklaşık 38,1 milyar dolar açık verdi. Toplam dış ticaret hacmi 44,6 milyar dolar oldu. https://immib.org.tr/

Erdoğan'dan futbol yorumları

Erdoğan Berlin'de izlediği Türkiye ve Hollanda Milli Tutbol Takımları arasındaki EURO 2024 Çeyrek Final maçını yorumladı. Önceki karşılaşmada UEFA kurallarına aykırı olarak ırkçılık simgesi "kurtbaşı" işareti yapan oyuncuyu cezalandıran UEFA’nın "alelacele haksız karar alarak , hem kendilerine, hem de şampiyonanın itibarına zarar ver[diğini]" iddia etti.

Erdoğan hakemler, "içine sinmeyen" kararlar verdiği için Hollanda karşısında "yarı final şans[larını] kaçırdık[larını]" iddia etti.

"NATO'daki rolümüz vazgeçilmez ama

müttefiklerimiz silahları PKK'ya veriyor"

Erdoğan 9-11 Temmuz günlerinde Washington’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin , "Türkiye’nin NATO içindeki vazgeçilmez rolünü tekrar teyit ett[iğini]" övünçle açıkladı. Ancak "savunma sanayii ve terörle mücadele[de] [...] halen arzu ettiğimiz iş birliğinin çok uzağındayız." dedi.

Erdoğan, "Müttefiklerimiz tarafından ülkemize bin bir nazla verilen silahlar[ın] [...] bölücü terör örgütünün sığınaklarından çık[tığını]" iddia etti. "DEAŞ’la (IŞİD) mücadele kisvesi altında PKK’nın Suriye koluna [...] binlerce tır dolusu silah ve mühimmat [gönderildiğini]" de ileri sürdü.

"Filistin'de işgal ve soykırım sürdükçe

İsrail-NATO işbirliğine onay vermeyeceğiz"

Erdoğan "Filistin’de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail’le NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimlere onay vermeyece[klerini]" söyledi. "İsrail’in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe biz de bu ülkeyle ilgili tutum[larını değiştirmeyeceklerini]" vurguladı.

Erdoğan Filistin'in 285 gündür sürdürdüğü direnişi övdü ve "Türkiye olarak bölgemizin sulhu sükuna kavuşması için garantörlük dahil her türlü rolü üstenmeye hazır olduğu[klarını] ifade etti."

"Tek bloka sıkıştırılamayız"

Erdoğan, NATO'daki "vazgeçilmez rol" vurgusundan "ne Batı için Doğu’ya sırtımızı döneriz, ne Doğu için Batı’yı ihmal ederiz" retoriğine geçerek "Türkiye’nin nüfuz alanını genişletmek için tarihi nitelikte adımlar attık[larını]" anlattı.

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın dünkü, Türkiye tarafından "işgal edilen topraklar ve teröristlere yapılan yardımlar"ı gündeme getirdiği açıklamalarını ima ederek, "Bu açılımlara sadece bizim değil, komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz." dedi ve "Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inan[dıklarını]" ileri sürdü.

"İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz. Şunu artık herkesin idrak etmesi gerekiyor: Bölgesel iş birliğini ve dayanışmayı ne kadar artırırsak giderek büyüyen tehditler karşısında o derece mukavemet kazanırız. Diğer türlü bir asır önceki gibi coğrafyamızın sınırlarının yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmesine engel olamayız." diyerek Esad'a ima yollu nasihatlerde bulundu.

Muhalefetin belediyelerine suçlamalar

Erdoğan iç politikada çözüm bekleyen konulara, toplumun "değişim" beklentilerine, ana muhalefet ile başlattıkları "yumuşama" konularına hiç girmediği konuşmasında 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 kenti kastederek "yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmeyi [hedeflediklerini]", "İnşallah 2025 senesi bitmeden önce evine girmeyen hiçbir depremzede [bırakmayacaklarını]" söyledi.

İzmir Konak'taki elektrik kaçağı cinayetini gündeme getiren Erdoğan İzmir ve İstanbul belediyelerini "beceriksizlik, ihmalkarlık ve umursamazlık" ile suçladı. Hükümetin ise, "bu skandallarda payı ve ihmali olanların hukuk önünde hesap vermesi için gereken neyse" onu yaptığını söyledi.

Erdoğan izledikleri ekonomik programın "olumlu sonuçlarını peyderpey [aldıklarını] "belli başlı sektörlerde aşırı kar hırsı ve açgözlülüğün yol açtığı fiyat balonu[nun] yavaş-yavaş sön[düğünü]" iddia etti.

"Merkez Bankası brüt rezervlerinin 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı[ğını]" da ekleyen Erdoğan "İnşallah her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz." dedi.

(AEK)