Erdoğan'ın yardımcısı Yılmaz DEM Parti PKK'ye silah bıraktırmak için yeterince çalışmıyor dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Habertürk TV'de yaptığı açıklamada PKK'nin Öcalan'ın "silah bırakma" çağrısının gereklerini henüz yerine getirmediğini, bir an önce Kongre tarihi belirleyip "toplanıp bu kararı tartış[maları] ve al[maları] gerektiğini söyledi.

Yılmaz Bahçeli'nin çağrısı sonucunda Öcalan'ın "kendi örgütüne kendinizi feshedin çağrısı" yaptığını hatırlattı. Bu çağrının "yeni bir aşamaya geçtiğimizi ifade [ettiğini]" söyledi.

"Top terör örgütünün sahasında"

Yılmaz, gidişatın bu anında konunun PKK inisyatifine geçtiğini "top tabiri caizse top şeyin sahasında, terör örgütünün sahasında yani" diyerek vurguladı.

"Onlar Bir kongre tarihi belirleyip toplanıp bu kararı tartışacaklar ve alacaklar" diyen Yılmaz, HaberTürk program sunucusunun Bahçeli'nin Kongre tarihi olarak "4 Mayıs 2025 Pazar günü"nü ve yer olarak da "Muş'un Malazgirt ilçesi"ni önerdiğini hatırlatınca Yılmaz, Bahçeli'nin bu ifadesini, "bir an önce kongrenizi toplayın ve bu kararı alın çağrısı olarak gör[düğünü]", diğer detaylara takılmamak gerektiğini belirtti.

"DEM Parti'nin üzerine düşen görev" Yılmaz Bahçeli'nin açıklamasını "bunu savsaklamayın, bu işe ipe un sermeyin, ne gerekiyorsa yapın ve bu kararı alın mesajı" olarak tercüme etti. Yılmaz PKK sözcülerinin Kongre'nin "Öcalan'la yapılabilir" dediklerine göndermede bulunarak "Öcalan biliyorsunuz İmralı'da belli koşullar altında ama, Öcalan 'ın bir çağrısı var zaten terör örgütüne. terör örgütünün ipe un serilecek bir durumu yok." dedi. Yılmaz, "DEM Partilileri biraz şey görüyorum doğrusu, yeterince üzerlerine düşen görevi yapmıyorlar diye düşünüyorum." diyerek PKK'nin henüz pratikte silah bırakmamış olmasının sorumluluğunu DEM Parti'ye yükledi ve ne yapmaları gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Yapmaları gereken şu: Terör örgütüne 'bakın sizi kuran, örgütünüzün kurucusu toplanın kendinizi feshedin diye çağrı yaptı. Biz de demokratik siyaseti savunan bir parti olarak aynı çağrıyı yapıyoruz demeleri lazım. Açık bir şekilde bunu söylemeleri lazım. Bugüne kadar ben böyle bir şey DEM Parti'den duymadım doğrusu." dedi.

"Silah bıraktım demekle bırakılmış olmaz"

Cevdet Yılmaz, PKK'nin Kongresini toplaması ve kendisini fesh etmesiyle işin bitmeyeceğini "Silahları bırakmasının sahada teyit edilmesi gerek[tiğini]" söyledi. "Ben bıraktım demekle Olmuyor bu işler. İlgili kurumlarımızın teyit ettiği bir süreç içinde bu silahların bırakılması gerekiyor. "

"Süreçte sıkıntı yok, ama..."

Yılmaz sunucunun "Bir sıkıntı var mı peki süreçte? İpe un serilmemeli dediniz, bir tıkanıklık mı var süreçte?" sorusuna "Şu ana kadar yok hayır, olumlu gittiğini söyleyebilirim." diye yanıt verdi.

Suncunun bir zaman sınırı olup olmadığna ilişkin sorusunu da Yılmaz, "size bir süre veremem ama en kısa sürede bu çağrının yapılması, bu kongrenin toplanması gidişat açısından en sağlıklı olan olacaktır," diyerek yanıtladı. Yılmaz "birileri"nin "sürece çomak sokması" olasılığından söz etti: "Bunu istemeyen güçler olduğunu da herhalde takdir edersiniz." dedi.



"Dolayısıyla birileri bu işlere müdahale etmeden kendi aramızda, kendi içimizde bu süreçleri başarılı bir şekilde yürütmemiz en doğrusu."

(AEK)