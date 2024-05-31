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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 20:26
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 20:51
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ERDOĞAN DÜŞÜYOR, ÖZEL YÜKSELİYOR

Erdoğan'ın görev onayı yüzde 5 düşerken Özel'inki yüzde 25 yükseldi

Metropoll Araştırma'nın Mayıs'ta yaptığı ölçümlere göre, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın her zaman partisinden önde giden "görev onayı" çakılmaya başlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görev onayı partisinin önüne geçerek yüzde 54,9 düzeyine çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan'ın görev onayı yüzde 5 düşerken Özel'inki yüzde 25 yükseldi
Metropoll

MetroPOLL  Araştırma'nın ve yöneticisi Özer Sencar'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıla , "Siyasi Liderlerin Görev Onayı" başlıklı kamuoyu araştırması sonuçları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görev onayındaki büyük sıçramaya karşılık AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayında çarpıcı düşüş meydana geldiğini gösterdi.

Her iki genel başkana ilişkin olarak Mayıs'ta ölçümlenen kamuoyu yargısının Şubat ve Nisan'la karşılaştırmalı değerlendirmesini paylaşan Sencar sosyal medya hesabından ''Erdoğan ve Özel’in 'Görev Onayı' değerlerinde son üç ayda meydana gelen değişim çok çarpıcı. Özellikle CHP’nin oy oranında artış olmamasına rağmen Özel’in görev onayı ve popülaritesinin artması dikkatle gözlenmesi ve araştırılması gereken bir konu olabilir.'' dedi.

Erdoğan 44,8'den 39,6'ya düştü

"Görev Onayı" araştırmasına katılanların ''Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını, Özgür Özel'in ise ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?'' sorusuna verdikleri yanıtlara göre Erdoğan'ın Şubat'ta yüzde 44,8 olarak ölçümlenen görev onayının Nisan'da yüzde 41,0'a Mayıs'ta ise yüzde 39,6'ya düştüğü görülüyor.  

Özel yüzde 30,4'ten yüzde 54,9'a yükseldi

Aynı soruyu yanıtlayanların Özgür Özel 'in ana muhalefet liderliğine yönelik onayının ise Şubat'ta yüzde 30,4 iken Nisan'da yüzde 45,6'ya Mayıs'ta yüzde 54,9'a yükseldiği gözleniyor. 

(AEK)

özgür özel Tayyip Erdoğan
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