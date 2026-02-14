Erdoğan'ın Boğaziçi ziyaretinde gözaltına alınan öğrenciler serbest

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün gözaltına alınan öğrenciler Ayşe Cebecioğlu ve Sude Şener, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında

Dün, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen yurt açılışı törenine katılacağı gerekçesiyle kampüs çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Üniversiteye giriş ve çıkışlar gün boyunca kısıtlandı.

Bu süreçte Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Ayşe Cebecioğlu ve Emek Gençliği üyesi Sude Şener gözaltına alındı.

İki öğrenci, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Daha önce okul giriş çıkışları yasaklandığı gün boyunca gözaltına alınan öğrenciler, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, Emek Gençliği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde arkadaşları için açıklama yaptı. Şöyle seslendi:

"Üniversite gençliği sizin çizdiğiniz sınırlara, dayattığınız biatçı kültüre teslim olmayacak. Bizler üniversitelerin gerçek sahipleri olarakü ne kulüplerimizden ne kampüslerimizden ne de demokratik üniversite talebimizden bir adım geri atmayacağız. Arkadaşlarımızı alıkoyduğunuz yerden geri alacağız. Baskılarınız, ablukanız, atanmış rektörleriniz gidecek biz kalacağız!"

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle abluka altına alınan Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler tüm engellemelere rağmen basın açıklaması yaptı.

Güney Kampüs’e akademisyen ve öğrencilerin girişinin yasaklanmasına karşı öğrenciler, “Kampüslerimizin abluka altında olmasını kabul etmiyoruz” diye tepki gösterdi. İki öğrenci gözaltına alındı.

(EMK)