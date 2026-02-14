ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.02.2026 16:23 14 Şubat 2026 16:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.02.2026 16:35 14 Şubat 2026 16:35
Okuma Okuma:  2 dakika

Erdoğan'ın Boğaziçi ziyaretinde gözaltına alınan öğrenciler serbest

Daha önce okul giriş çıkışları yasaklandığı gün boyunca gözaltına alınan öğrenciler, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan'ın Boğaziçi ziyaretinde gözaltına alınan öğrenciler serbest
Fotoğraf: EMEP gençliği

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün gözaltına alınan öğrenciler Ayşe Cebecioğlu ve Sude Şener, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında
Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında
13 Şubat 2026
Dün, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen yurt açılışı törenine katılacağı gerekçesiyle kampüs çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Üniversiteye giriş ve çıkışlar gün boyunca kısıtlandı.

Bu süreçte Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Ayşe Cebecioğlu ve Emek Gençliği üyesi Sude Şener gözaltına alındı.

İki öğrenci, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Daha önce okul giriş çıkışları yasaklandığı gün boyunca gözaltına alınan öğrenciler, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, Emek Gençliği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde arkadaşları için açıklama yaptı. Şöyle seslendi:

"Üniversite gençliği sizin çizdiğiniz sınırlara, dayattığınız biatçı kültüre teslim olmayacak. Bizler üniversitelerin gerçek sahipleri olarakü ne kulüplerimizden ne kampüslerimizden ne de demokratik üniversite talebimizden bir adım geri atmayacağız. Arkadaşlarımızı alıkoyduğunuz yerden geri alacağız. Baskılarınız, ablukanız, atanmış rektörleriniz gidecek biz kalacağız!"

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle abluka altına alınan Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler tüm engellemelere rağmen basın açıklaması yaptı.

Güney Kampüs’e akademisyen ve öğrencilerin girişinin yasaklanmasına karşı öğrenciler, “Kampüslerimizin abluka altında olmasını kabul etmiyoruz” diye tepki gösterdi. İki öğrenci gözaltına alındı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
genç Boğaziçi Üniversitesi erdoğan EMEP
ilgili haberler
Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında
13 Şubat 2026
/haber/cumhurbaskani-ziyareti-oncesi-bogazicide-kampusler-abluka-altinda-316686
Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Erdoğan’ tedbirleri, akademisyenlerden tepki
13 Şubat 2026
/haber/bogazici-universitesinde-erdogan-tedbirleri-akademisyenlerden-tepki-316663
Boğaziçi Üniversitesi abluka altında
9 Şubat 2026
/haber/bogazici-universitesi-abluka-altinda-316514
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında
13 Şubat 2026
/haber/cumhurbaskani-ziyareti-oncesi-bogazicide-kampusler-abluka-altinda-316686
Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Erdoğan’ tedbirleri, akademisyenlerden tepki
13 Şubat 2026
/haber/bogazici-universitesinde-erdogan-tedbirleri-akademisyenlerden-tepki-316663
Boğaziçi Üniversitesi abluka altında
9 Şubat 2026
/haber/bogazici-universitesi-abluka-altinda-316514
Sayfa Başına Git