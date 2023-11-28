Erdoğan'ın baskıları uluslararası bağışçıları Türkiye'den çıkmaya zorluyor

Amerika'nın Sesi (VoA) muhabiri Dorian Jones, İstanbul'dan geçtiği haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mayıs'ta yeniden seçilmesinden aldığı güçle, demokrasiyi tehdit etmekle suçladığı Türkiye'deki sivil toplum unsurlarına yönelik baskılarını" göz önüne seriyor.

SPOD aktivisti: "Seçimlerden bu yana

kabul edilen başvuru yüzdesi azaldı"

Jones, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD) çalışanlarıyla yaptığı görüşmeyi aktararak, uluslararası desteğin düşmesi nedeniyle hayatta kalmak için bir mali savaş vermek zorunda olduklarını söylüyor.

SPOD aktivistlerinden Oğulcan Yediveren, "Gelirlerdeki bu düşüş telefon yardım hatları ve LGBTQİ+ olarak tanımlanan kişilere yönelik yasal ve psikolojik destek türünden hizmetleri etkiliyor." diyor.

"Seçimlerden bu yana kabul edilen başvuruların yüzdesi azalıyor. Bu bir veri, bir değerlendirme değil. Tüm bu faaliyetleri gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürmek, yapmak neredeyse imkânsız."

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Jones'a göre, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı'nın muhalefet üzerindeki kontrolünü daha da sıkılaştırıyor ve bu da bağışçılar arasında [kuruluşlara] fon sağlamaya değip değmeyeceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

Sivil Haklar Savunucularından Gökçen:

"Seçimlerden sonra uluslararası bağışçılar azaldı"

Sivil Haklar Savunucuları'ndan Sinan Gökçen "Türkiye'yi hedef alan uluslararası bağışçılarda bir azalma ve tereddüt var ve bu durum özellikle seçimlerden sonra daha da yoğunlaştı." diyor.

Jones, Osman Kavala'nın Erdoğan'ın politikalarına karşı 2013'te ülke çapında düzenlenen Gezi protestolarına destek verdiği gerekçesiyle hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrasında yurtiçi mali desteğin de azaldığına dikkat çekiyor.

"Karar hem Washington hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kınandı. Ancak Erdoğan, Kavala'nın hapse atılmasını savunuyor ve Kavala'nın desteklediği gibi sivil toplum gruplarını, iktidarını zayıflatmak için uluslararası bağışçılarla komplo kurmakla suçluyor."

Jones, haberinde Erdoğan'ın Kavala ve Soros'u "terörizm finansmanı"nda işbirliği içinde olmakla suçladığı demecine yer veriyor: "Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Onun arkasında meşhur Macar Yahudisi Soros var. "

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Aktivistler, Türkiye'ye fon sağlayan ancak adı açıklanmayan bir başka büyük Avrupalı fon sağlayıcının da yıl sonunda fonlarını çekeceği konusunda uyarıyor.

Hafıza Merkezi'nden Çelikkan: "Açık Toplum'dan

sonra Chrest Vakfı da fonlamaya son verdi"

Hafıza Merkezi'nden Murat Çelikkan, "Sivil toplum için yılda 2 milyon dolar ve mülteci örgütlerine de ekstra 2 milyon dolar" bağış yapan Açık Toplum'un artık Türkiye'ye fon sağlamaya son verdiğine değindikten sonra, "Çok özel bir kuruluş olan ABD'li Chrest Vakfı da hükümet yanlısı basın tarafından ciddi şekilde hedef alındığı için fonlamayı durdurdu." diyor.

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Jones, haberinde Chrest Vakfı yetkililerinin VoA'nın demeç talebine yanıt vermezken, artık yardımlarını başka amaçlara yönlendiren bağışçıların da "konunun hassasiyeti nedeniyle" adlarının açıklanmasını istemediklerini açıklıyor.

(AEK)