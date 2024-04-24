Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan montajlı fotoğrafla CHP'li Tekin'e hakaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X’ten, CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in seçim öncesi DEM Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na yaptığı ziyaretten bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta büronun duvarında DEM Parti flamasının yanında Abdullah Öcalan bayrağı görülüyordu.

Saral, söz konusu fotoğrafı, “T.C. tabelası asarak şov yapan CHP'nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir!” notuyla paylaştı.

Ancak fotoğrafın, CHP’li Tekin’in 17 Ocak’ta DEM Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na yaptığı ziyaret sırasında çekildiği ve duvarda Öcalan bayrağının olmadığının ortaya çıkmasıyla sosyal medyada Saral’a çok sayıda tepki gösterildi.

Tekin: Orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de X'ten yaptığı paylaşımla Saral’a tepki gösterdi:

"Sayın Başdanışman!

1. Fotoğrafın orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün.

2. @herkesicinCHP belediyeciliği kimseyi ayırmadan hizmet eder, bunu bilin.

3. Biz dürüstler siz yalancılardan daha cesuruz, unutmayın.

4. Bundan sonra umarım amacı kötü montaj fotoğraflarla bu halkı yanıltma zavallığına girmezsiniz."

CHP'li Tekin ayrıca, "Eğer iyi amaçlar için kullanılacağının sözünü verirlerse, kendilerini belediyemizin grafik tasarım kurslarına da bekleriz" notuyla fotoğrafın orijinalini paylaştı.

Eğer iyi amaçlar için kullanılacağının sözünü verirlerse, kendilerini belediyemizin grafik tasarım kurslarına da bekleriz.😊 https://t.co/zNrjqKfjAN — Oya Tekin (@Oyatekin01) April 23, 2024

Saral paylaşımını sildi

Tekin’i yanıtı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, sessiz sedasız paylaşımını sildi.

(VC)