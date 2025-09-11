Erdoğan imzaladı: 37 ilde emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü ise kızak görevle merkeze çekildi.

Kararnameyle Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz ise Muğla Emniyet Müdürlüğüne atandı. Yerine geldiği ve beklenen performansı gösteremediği öne sürülen Ali Canpolat da merkeze çekildi.

Karadeniz, geçen yıl 15 Temmuz'da Özel Harekât Daire Başkanlığını ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelmişti.

Sinan Ateş cinayetinde kritik talimatı vermişti

T24'ün haberine göre, kararnameyle, Ankara'da 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada, halen cezaevinde olan sanık Tolgahan Demirbaş’ın, dönemin MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un yanından alınması talimatını veren polis başmüfettişi Arzum Nazman, Adıyaman Emniyet Müdürü oldu.

Bazı daire başkanları emniyet müdürü oldu

Emniyet Koruma Daire Başkanı Tamer Taş da Kastamonu İl Emniyet Müdürü, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı Çanakkale Emniyet Müdürü, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürü, Trafik Başkanı Muhittin Ayhan da Edirne Emniyet Müdürü olarak atandı.

Antalya krizi çözüldü

Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da görevden alınan ve "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yerine getirildi. Arslan ise kıza göreve çekildi.

Merkeze alınalar arasında Soylu dönemi görevlileri

Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin il emniyet müdürleri merkeze çekildi.

Bu müdürler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Sivas'a atanan Burhan Akçay, aynı dönemde Sakarya'ya atanan Selçuk Doğuş, yine aynı dönemde ilk kez il emniyet müdürü olarak atanan Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da var.

Merkeze alınanlar arasında eski Tunceli Emniyet Müdürü Duman da var

17 Mayıs'ta PKK'li iki yönetici için düzenlenen bir anma törenine Ankara'dan gelen bir telefonla izin verildiği iddiasıyla merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığına dilekçe veren ve merkeze çekilen eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu döneminde Emniyet Müdürü olan Hakan Duman da merkeze çekilenler arasında yer aldı.

Merkeze çekilen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esentürk de polis rütbe terfi töreninde “dostum arkadaşım” dediği AKP Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu’nun polis memurlarına bizzat rütbe takmasıyla gündem olmuştu.

(AEK)