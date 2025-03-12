Erdoğan: İmralı Heyeti randevu isterse veririm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan toplantı sonrası ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DEM heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Randevu istenirse veririm" dedi.

Erdoğan, Meclis konuşmasında ise Suriye’de Alevilere yönelik saldırılara değindi.

Saldırıları ‘Esad rejimi’ destekçileri tarafından gerçekleştirildiğini öne süren Erdoğan, katliamları “kirli bir pusu” olarak nitelendirdi.

"Kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor"

Erdoğan, Suriye’deki saldırılar üzerinden Türkiye’de “bir kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını” belirtti ve ekledi:

“Yıllarca bizi Türk Kürt, Laik Antilaik, İlerici Gerici, Alevi Sünni diye ayrıştıranlar, sizin de takip ettiğiniz üzere son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Tahrik siyasetiyle, nefret söylemleriyle, çoğu yalan ve çarpıtma olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor.”

CHP'yi hedef aldı: Vatandaşları kışkırtıyor

CHP’li vekilleri ve CHP lideri Özgür Özel’i hedef alan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu ülkede Kürt de Alevi de muhafazakar da demokrat da en şedit baskıyı CHP'den görmüş CHP'nin faşist zihniyeti eliyle yaşamıştır. CHP yönetimi Alevi vatandaşlarımızı istismar edeceğine, kışkırtacağına önce çıksın onlara yaptıkları zulümden dolayı nedamet getirsin.

Biz bu tarz söylemleri demokrasimize ve ekonomimize yönelik müdahale girişimlerinde Türkiye'yi istikrarsızlık bataklığına sürüklemeyi amaçlayan envai çeşit tuzakta gördük. Bu mülevves senaryoyu daha önce Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesinde ve başka yerlerde gördük.”

LGBTİ+ları da hedef aldı

Erdoğan, konuşmasında LGBTİ+'lara ve "Aile Yılı"na da değindi. LGBTİ+'lara yönelik nefret söyleminde bulunan Erdoğan, “insan fıtratına aykırı” dedi. Cumhurbaşkanı, CHP’yi ayrıca LGBTİ+’lar üzerinden de hedef aldı ve desteklediğini ileri sürdü. ABD Başkanı Donald Trump’ın LGBTİ+lara karşı dışlayıcı politikalarından ise övgüyle söz etti.

Erdoğan, devamında şunları söyledi:

"Allah korusun, aile hasar görürse; sırasıyla birey, toplum, ülke ve insanlık bozulur. Biz, işte bunun için 'güçlü aile, güçlü insan, güçlü toplum' diyoruz. Ülkemizde doğurganlık oranı ve nüfus artış hızı asimetrik bir şekilde maalesef düşüyor. Mesela 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızımız bugün 1,51'e geriledi. Yıllık nüfus artış hızımız ise benzer şekilde binde 1,1'e düştü. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10'un üzerine çıktı. Ortalama yaşımız 34 sınırına dayandı. Henüz Avrupa ve diğer gelişmiş ülkeler kadar olmasa da maalesef nüfus bakımından giderek yaşlanıyoruz."

(RT)