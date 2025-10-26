ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2025 13:54
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2025 13:57
1 dk Okuma

Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki üçüncü görüşmenin 28 Ekim Salı günü yapılması bekleniyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi ertelendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim Salı günü yapılması planlanan görüşmesi ertelendi. Yapılan duyuruya göre Erdoğan ve heyet, perşembe günü bir araya gelecek.

DEM Parti Basın Bürosu, yaptığı açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir. Görüşmenin saati daha sonra bildirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kürt Özgürlük Hareketi: Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz
Kürt Özgürlük Hareketi: Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz
26 Ekim 2025

Erdoğan ve heyet arasındaki ilk görüşme 10 Nisan’da gerçekleşmişti. Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’deki sarayda bir araya gelmişti. İkinci görüşme 7 Temmuz'da yapılırken heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Urfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Pervin Buldan TBMM Sırrı Süreyya Önder erdogan Mithar Sancar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git