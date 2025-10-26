Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi ertelendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim Salı günü yapılması planlanan görüşmesi ertelendi. Yapılan duyuruya göre Erdoğan ve heyet, perşembe günü bir araya gelecek.

DEM Parti Basın Bürosu, yaptığı açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir. Görüşmenin saati daha sonra bildirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan ve heyet arasındaki ilk görüşme 10 Nisan’da gerçekleşmişti. Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’deki sarayda bir araya gelmişti. İkinci görüşme 7 Temmuz'da yapılırken heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Urfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.

