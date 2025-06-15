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Yayın Tarihi: 15 Haziran 2025 11:14
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2025 11:40
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Erdoğan ile Trump arasında İsrail-İran görüşmesi: Türkiye hazır

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İsrail-İran çatışmasında kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan ile Trump arasında İsrail-İran görüşmesi: Türkiye hazır
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti.

"Türkiye elinden geleni yapmaya hazır"

Bu çerçevede Erdoğan, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğimizi belirtti. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump erdoğan İsrail İran
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