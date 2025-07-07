Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi sona erdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi.

Saat 15:00'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme 1 saat 5 dakika sürdü. İmralı Heyeti'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

İmralı Heyeti ile DEM Parti Eş Genel Başkanları bir araya geldi

"Görüş ve öneriler aktarıldı"

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin kısa bir yazılı açıklama paylaşıldı:

"İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."

Heyetten açıklama

DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Görüşme saat 15.00'te başlarken, DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Buldan ve Sancar, yola çıkmadan önce gazetecilere açıklama yaptı.

"Tarihi bir görüşme"

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, ziyarete ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu ikinci görüşme. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Ve bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var, görüş alışverişine ihtiyaç var. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı kendi heyetiyle, biz de heyet olarak bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Dolayısıyla hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. Bu görüşmeye biz, çok büyük bir anlam biçiyoruz."

"Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor"

DEM Parti Urfa Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar, "Bu görüşme önemli gerçekten. Biraz önce sayın eş genel başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu bugün sayın Cumhurbaşkanı ile ve heyeti ile istişare edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi açıklayacağız, kendilerini dinleyeceğiz" dedi.

"Barışın ilerlemesi gerekiyor"

Sancar, metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'sinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok derin üzüntü yaşadık. Biz Sayın Öcalan ile görüşmedeyken bu haber geldi. Öcalan'ı da bizi de derinden üzdü. Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi bir görevimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan ise "Ben de özellikle yaşamını yitiren, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir haber aldık, bugün sayının 12'ye ulaştığını duyduk. İşte barışın kıymeti burada belli oluyor. Barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

En son 3 ay önce görüşülmüştü DEM Parti heyeti yaklaşık 3 ay önce 10 Nisan 2025'te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmede DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı.

(AB)