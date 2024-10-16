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HABER
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 16:38
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 17:30
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Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “terör tehdidinin” kalıcı olarak ortadan kaldırılması için iki yönetim arasında işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yle görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle görüştü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmede Türkiye-IKBY ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin “hayırlara vesile olması” dileklerini iletti.

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İşbirliğinin devamı

İsrail’in bölgeyi topyekûn bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin, tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının ve projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi.

Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi’nden kara ve demir yollarıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanıyor. Proje, Irak ve Türkiye’yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da ticari bir koridor oluşturmayı amaçlıyor.

“İçinde bulunulan bu sıkıntılı dönemde, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına” yönelik işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın ve Irak halkının daima yanında olacağını kaydetti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
neçirvan barzani Recep Tayyip Erdoğan IKBY Türkiye-Irak ilişkileri
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/haber/ikbyde-secim-propagandasi-sureci-basladi-300041
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/haber/cpt-1991-ve-2024-yillari-arasinda-ikby-de-425-sivil-hayatini-kaybetti-298938
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23 Ağustos 2024
/haber/turkiyeden-ikbyde-siha-saldirisi-iki-gazeteci-hayatini-kaybetti-298906
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13 Eylül 2023
/haber/barzani-den-biden-a-mektup-ikby-olarak-kan-kaybediyoruz-283914
DIŞİŞLERİ BAKANI ERBİL'DE
IKBY | Fidan, üç Barzani ve bir Talabani'yle görüştü
24 Ağustos 2023
/haber/ikby-fidan-uc-barzani-ve-bir-talabani-yle-gorustu-283164
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