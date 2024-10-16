Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yle görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle görüştü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmede Türkiye-IKBY ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin “hayırlara vesile olması” dileklerini iletti.

ERBİL'DE 100 SANDALYE İÇİN SEÇİM Kürdistan Bölgesel Yönetimi seçimlere giderken Başkan Neçirvan Barzani Ankara'ya geliyor

İşbirliğinin devamı

İsrail’in bölgeyi topyekûn bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin, tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının ve projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi.

Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi’nden kara ve demir yollarıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanıyor. Proje, Irak ve Türkiye’yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da ticari bir koridor oluşturmayı amaçlıyor.

“İçinde bulunulan bu sıkıntılı dönemde, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına” yönelik işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın ve Irak halkının daima yanında olacağını kaydetti. (TY)