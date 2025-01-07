Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Barzani’yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet karşıladı.

Saat 12.00'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Barzani, saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki son durum ve özellikle Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği açıklandı.

(RT)