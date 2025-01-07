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Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 13:37
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 15:07
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Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
*Fotoğraflar: AA

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Barzani’yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet karşıladı.

Saat 12.00'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Barzani, saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki son durum ve özellikle Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği açıklandı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Mesrur Barzani hakan fidan Recep Tayyip Erdoğan
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