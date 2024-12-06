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HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2024 15:08
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2024 16:25
3 dk Okuma

Erdoğan: İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam...

HTŞ ve SMO'nun Suriye'deki saldırılarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad'a bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim, Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim demiştik. Ne yazık ki Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan: İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam...
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı grupların Suriye’deki saldırılarına değinen Erdoğan, “Şu an itibarıyla İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor” dedi.

Gelişmeleri “istihbarat ve medyadan takip ettiğini” belirten Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a haziran ayında yaptığı çağrıyı hatırlattı.

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"Esad'dan olumlu cevap alamadık"

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de hatırlarsanız Esad'a bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim, Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim demiştik. Ne yazık ki Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık. An itibarıyla İdlib'den sonra Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönlümüz bunları istemiyor.

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“Lübnan çok sıkıntılı bir durumda”

“Maalesef bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan yine sayın başbakandan bir haber aldım. Onunla da bir görüşme talebi var. Büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerek Golan'da gerek Beyrut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de ayni hatta hatta nakdi yardım talepleri var. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz.

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“İsrail’in vahşetinin hesabını sormamız lazım”

Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar tabii İsrail'i doğrusu köşeye sıkıştırıyor. Fakat bugüne kadar tabii İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinde de ne yaptı yaptı, sıyırdı. Ama insanlık İsrail'i bu attığı adımlarda, yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak.

İsrail'in bu vahşetini, İsrail'in bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım. Başta ülkem olarak, Türkiye olarak bu hesabı biz de soracağız, sormalıyız.”

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan Suriye beşar esad
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